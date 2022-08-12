Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

中華電信攜手Cisco推出「新雲端守護方案」　

訂閱制IT解決方案建構高品質企業網路 年底前申辦享優惠

By 台灣英文新聞
2022/08/12 17:26

中華電信與台灣Cisco攜手推出簡易佈署、輕鬆負擔的企業網路解決方案–「新雲端守護方案」，以訂閱制付費方式，結合中華電信寬頻網路，成為國內第一家提供高品質企業內外網路整合管理服務的電信營運商，即日起至今年年底前申辦的客戶還可享有早鳥優惠價。

全球歷經COVID–19疫情反覆延燒，企業在營運不中斷的前提下，必須加速數位轉型升級的腳步，以面對員工分艙分流辦公與正在改變的客戶消費習慣。本次推出的「新雲端守護方案」以中華電信HiNet光世代寬頻搭配Cisco Meraki防火牆、交換器與無線AP等網路設備，客戶可選擇固定制(多機型)、非固定制電路，由中華電信專業團隊快速完成部署，並藉由該公司自主研發的EyeSee網路管理平台，為企業網路與設備健康狀態把關。

中華電信企業客戶分公司副總經理林文智指出，中華電信是全台唯一具有Cisco金牌經銷商身份的電信業者，有充足量能協助客戶佈建企業網路，為了提供高品質的網路體驗，這次與台灣Cisco合作推出企業網路代建代管代維方案，提供訂閱機制的月租模式，客戶不須付出高昂的建置成本及投入網路維護人力，即可輕鬆享有資安防護與高速穩定的網路，他們期望可以為企業客戶帶來更高的價值。

台灣Cisco技術長馮志良表示，面對大環境持續變動，如何協助企業客戶打造安全可靠的網路環境是公司營運的發展基石。而高度網路化的台灣市場一直是思科十分重視的地區，透過此次與中華電信的雙方合作，Cisco Meraki將發揮具有靈活性的雲端化網路管理與最高規格的資安防護優勢，訂閱制模式也非常適合各種規模的企業。他們期待更深化與中華電信的合作，持續為企業客戶帶來更多數位服務。

更新時間 : 2022-08-12 17:47 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
更新！【退款品項、方式看這】哈根達斯「香草精」驗出致癌物　台灣食藥署下令5口味、45萬杯停售回收　業者：即起開放退款
更新！【退款品項、方式看這】哈根達斯「香草精」驗出致癌物　台灣食藥署下令5口味、45萬杯停售回收　業者：即起開放退款
台灣家樂福廣告挨轟霸凌新住民　網紅阿翰自創角色越南媳婦「阮月嬌」惹議後首度回應
台灣家樂福廣告挨轟霸凌新住民　網紅阿翰自創角色越南媳婦「阮月嬌」惹議後首度回應
「% Arabica」台灣首店純白開幕！日本京都人氣咖啡店落腳象山　首日迎人潮排隊三小時新制上路
「% Arabica」台灣首店純白開幕！日本京都人氣咖啡店落腳象山　首日迎人潮排隊三小時新制上路
林智堅論文風波•王世堅被台灣民進黨批「中共同路人」台大人看不下去！
林智堅論文風波•王世堅被台灣民進黨批「中共同路人」台大人看不下去！
【更新】台灣大學召開記者會：林智堅抄襲余正煌論文情節嚴重　撤銷碩士學位
【更新】台灣大學召開記者會：林智堅抄襲余正煌論文情節嚴重　撤銷碩士學位
柬埔寨打工內幕太可怕！呂秋遠曝求救訊息 受短期高薪吸引淪血奴、賣器官
柬埔寨打工內幕太可怕！呂秋遠曝求救訊息 受短期高薪吸引淪血奴、賣器官
【影】蕭美琴接受美媒訪問 談中國外交力量下台灣怎麼做、該信賴誰
【影】蕭美琴接受美媒訪問 談中國外交力量下台灣怎麼做、該信賴誰
中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
兵推2026共軍犯台 台美能成功防衛台灣但代價慘痛
兵推2026共軍犯台 台美能成功防衛台灣但代價慘痛