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師法自然，永續未來！台灣青年的仿生夢

By 台灣英文新聞
2022/08/12 17:19
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

新北市政府與台灣仿生科技協會合作舉辦「全球仿生設計競賽台灣海選」至今已有近250 個大專院校科系團隊、超過850 位參與者參與其中，並在2020年全球仿生競賽中有兩組台灣團隊在跨17個國家的作品中脫穎而出，入圍決選前10大作品。今年以「2050年淨零碳排目標」為競賽主題由新北市四局處持續提供大專暨社會人士組獎項，邀集青年團隊提出海洋汙染、綠建築等仿生淨零碳排方案，此外，今年更擴大辦理高中職組競賽，邀集來自北中南東17所高中職13件作品，讓競賽增添更多青年創造力。希望以有志青年之手與大自然合作、仿效生物特性，共創永續未來。

2020年新北市「蛻變交通獎」獲獎作品「RICOCHET」於當年度全球仿生設計競賽中脫穎而出，入圍決選前10大作品之一，獲得美國創新創業育成培訓，將設計再進化並且完成雛型，於2021年進軍總決賽角逐大獎與被投資的機會。因仿生科技所涉略的領域廣大，「RICOCHET」團隊鼓勵本次參賽的隊伍能夠參考各領域專家的意見，透過諮詢及腦力激盪都能更精進仿生設計而有參與國際競賽、開拓眼界的機會，此外，也鼓勵今年參與仿生設計競賽之團隊，不論是否得獎，都能保有初心持續在仿生設計領域努力，共同創造永續未來！

「RICOCHET」團隊的成員分別來自成功大學生命科學系、生物科技與產業科學系、工業與資訊管理學系、化學工程學系、工程科學系以及外國語文學系，組成跨系聯隊，以魟魚濾食浮游生物的鰓耙結構為靈感設計粒子收集器，過濾並收集引擎燃燒產生之PM2.5，將有汙染的廢氣過濾後再排出，希望以此降低PM2.5所造成的疾病及死亡。

「RICOCHET」團隊的石一澤同學表示，起初在社群軟體的成大討論版中遇到志同道合的夥伴，進而組成團隊參加仿生競賽。疫情前中南部的空氣狀況在冬季時非常糟糕，團隊希望設計出一款能改善空氣品質且低汙染之作品，在設計過程中曾與超過30位來自各專業領域的教授進行諮詢，而後才有「RICOCHET」的誕生。雖然參與國際競賽的過程，因疫情無法有更多交流，但仍為一次寶貴且難忘的經驗。他認為多數的技術都已存在，稍微改善就可應用於市場，但在可行性(市場與技術)上要多加考量。最後建議仿生青年能夠善用好的文獻回顧及教授的資源進行仿生作品設計，能夠省下許多實驗及調查的時間進而在現有的基礎上更加精進。

新北市漁業處表示，全球暖化日益嚴重，世界各國對於環境議題極為重視，而師法自然的仿生科技將是永續環境的一大助力，透過仿生競賽聚集富有潛力之青年學子運用自身專業設計出友善環境、減少汙染之作品。未來將持續投入資源，鼓勵仿生青年參與國內競賽進而接軌國際、勇敢追夢，朝向與自然和平共存、低汙染的未來邁進！

師法自然，永續未來！台灣青年的仿生夢

2020年全球仿生設計競賽入圍決選前10大作品「RICOCHET」團隊。（資料來源：台灣仿生科技協會官網）

更新時間 : 2022-08-12 17:47 GMT+08:00

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