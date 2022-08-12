第62屆全國科展頒獎典禮登場　396件作品線上真人介紹

中華民國第62屆中小學科學展覽會頒獎典禮今( 12)日上午於國立臺灣科學教育館登場， 頒獎典禮採虛實整合方式辦理，本屆44位優良指導教師得獎人以及 各科入圍前3名的學生親自出席，典禮現場即時公布作品得獎名次， 緊張又富趣味；一般民眾及家長則可透過「新北市教育局」YouT ube頻道觀看典禮實況轉播。獲得第1名的科展作品學生， 將安排於8月25日上午到總統府，由總統親自接見鼓勵， 對學生科學探究將是莫大的鼓勵。

第62屆全國科展競賽已於8月2日至8月4日線上辦理完成， 比照臺灣國際科展的規格，使用TEAMS軟體作為競賽平臺， 並首次舉辦線上公開展覽，8月5日至8月31日，396件參展作 品作者親自解說影片，置於第62屆全國科展專網， 提供全國家長及民眾觀看瀏覽。

副市長劉和然表示，科學教育是國家邁向更進步的基礎工程， 全國科展由各縣市輪流承辦，新北市繼承辦第50屆全國科展，睽違 12年後，懷抱著崇高的使命感再度承辦與規畫， 今年特別將大會主題定為「新知所向、由你掌舵」， 彰顯全國科展創立的精神，期許學生藉由具體操作、親身體驗、 設計實驗的歷程，建立科學的系統性知識並解決生活問題。

長期協助培訓新北市全國科展代表隊的新北市沙崙國小主任余俊樑 表示，可以一次看到396件作品的介紹，提供了很好的觀摩機會， 影片內容也相當精彩，非常值得全國師生線上交流互學。另外， 今年參展滿10屆也是今年榮獲入圍作品的優良指導教師新北市及人 國小吳俊良老師也提到， 如果想要瀏覽全國科展以及臺灣國際科展的歷屆所有參展作品， 可以利用臺灣網路科教館網站裡面的科展群傑廳， 在指導學生進行科學文獻探討時，非常實用。 得獎學生張鈞晏也提到， 自己可以從臺灣網路科教館裡面找到很多學長姊的研究資料， 資訊非常齊全，好像圖書館一樣，讓自己有很多的收穫。

除激烈競賽之外，精彩的「科學教育博覽會」也在8月12日至8月 14日，每天上午9點至下午5點在國立臺灣科學教育館內登場， 分別有大型主題館區及科學闖關攤位，其中也有新北市的「 自造教育及科技中心」、「程式教育體驗中心」及「 新興科技推廣中心」學校設置趣味科學攤位，歡迎大家一起來闖關、 體驗、玩科學。

教育局指出，新北市在歷屆全國科展中是獲獎數最多的常勝軍， 對於參賽選手的培育及全市科普教育的推動不遺餘力。 每年辦理學生科學研究獎助計畫，每件科學研究作品最多補助2萬元 ，鼓勵學生從事科學研究；除此之外，也辦理各項實作型競賽， 例如：生活科技創作競賽、scratch程式設計競賽、Powe rTech青少年科技創作競賽及IEYI世界青少年發明展等， 落實學生探究實作力，並培育出更多參與全國科展的優秀選手， 讓孩子運用科學力量改變未來。

新北市副市長劉和然頒發學校團體獎。（照片來源：新北市政府教育局提供）

主辦會旗交接，新北市副市長劉和然(左1)，科教館館長劉火欽(中)，基隆市副市長林永發(右)。（照片來源：新北市政府教育局提供）