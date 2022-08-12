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中華電信宣示2040年達成RE100目標 全力投入環境永續

By 台灣英文新聞
2022/08/12 17:12
中華電信總經理郭水義(右)於2022亞太永續行動博覽會接受賴副總統清德(左)頒獎,宣示加入RE100倡議。(照片由中華電信提供)

中華電信總經理郭水義(右)於2022亞太永續行動博覽會接受賴副總統清德(左)頒獎,宣示加入RE100倡議。(照片由中華電信提供)

中華電信今(12)日宣布，為積極促進環境永續，將申請加入「RE100」全球再生能源倡議，並承諾全公司於2040年達成RE100、100%使用再生能源的目標。

董事長謝繼茂表示, ESG永續發展是中華電信的無悔投入，他們將以積極的態度自我要求，設定在2040年實現RE100的目標。並將運用核心專業、技術、資源、能力與特色，與各界先進攜手合作，落實推動低碳永續。

中華電信總經理郭水義今日參加「2022亞太永續行動博覽會」致詞時表示，中華電信公司目前每年用電規模超過14億度，未來用電量還將隨著5G及IDC等業務成長而增加，但為了積極因應氣候變遷、努力降低碳排，全力投入環境永續，將於2040年完成100%使用再生能源，並將依據國內再生能源發展情形，進一步評估能否提前達成，以呼應RE100倡議。

中華電信表示，為了確保2040年達成RE100目標，中華電信已規劃與推動一系列節能減碳的積極作為，包括：2024年6月關閉3G網路、加速汰停老舊耗能設備、數據驅動的網路智慧節能、實施內部碳費、持續建置太陽光電發電站、積極採購再生能源(含CPPA等。截至2021年底，中華電信已在全台建設超過50處太陽能光電，總容量達340MW；2022年採購再生能源2,200萬度，2023年預估將超過6,000萬度，目前並研議簽署企業購電合約，以取得長期穩定與大量再生能源供應。

中華電信秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，推動ESG永續發展不遺餘力，在科技為善的理念下，運用公司的數位科技能力與能量，來實現「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」三大永續願景，創造更多正面的社會影響力，並為地球、國家、社會的永續發展貢獻心力。

更新時間 : 2022-08-12 17:46 GMT+08:00

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