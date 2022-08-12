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美翻！Burberry台北快閃店奶茶色優雅登場　限定Lola包款、英式下午茶搶先看！

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/12 17:10
Burberry台北快閃店已於Bellavita登場。

Burberry台北快閃店已於Bellavita登場。 (來源 台灣英文新聞)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)Burberry為宣傳 Lola包款，自即日起至9月4日於寶麗廣塲(Bellavita)舉辦快閃店，現場還有獨家限定款，VIP下午茶區也已全數預約額滿。

綜合媒體報導，Burberry Lola包款由現任創意總監Riccardo Tisci設計，品牌最近在全球各大城市推出系列限時展售空間，台北快閃店設址信義區寶麗廣塲，可見品牌經典元素並結合當代流行，高三公呎的拍照間及放大的背鍊，在廣場駐足為期一個月，吸引年輕族群目光。

美翻！Burberry台北快閃店奶茶色優雅登場　限定Lola包款、英式下午茶搶先看！
(圖/台灣英文新聞)

Burberry Lola快閃店以優雅的奶茶色為主，以Lola包外型打造拍照展間，開幕首日邀請到昆凌、曾之喬、李沐等藝人站台，J.sheon擔任活動DJ，牆面可見品牌經典格紋及Lola包款特色，外牆以金屬編織網形成格紋幕牆，內牆設計以多層加墊絎縫牆面，

店內有兩款限量版 Lola 包款-黑色及酒紅色的小型亮片絎縫羔羊皮包，採同色系金屬鍊帶及亮片，並有Thomas Burberry花押字，每款皆為限量發售，並配有限量獨立編號。

另外，Burberry Lounge提供飲品和英式經典下午茶點心，品牌表示，該區僅提供VIP客戶，目前預約已全數額滿。

Burberry Lola 台北快閃店

日期：2022年8月5日至9月4日
地址：台北市信義區松仁路28號1樓 BELLAVITA 寶麗廣塲
營業時間：週日至週四11:00-21:30，週五、週六及假日前夕 11:00-22:00

美翻！Burberry台北快閃店奶茶色優雅登場　限定Lola包款、英式下午茶搶先看！
(圖/台灣英文新聞)

美翻！Burberry台北快閃店奶茶色優雅登場　限定Lola包款、英式下午茶搶先看！
(圖/台灣英文新聞)
Burberry
台北
寶麗

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