Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.68%　上市股票總市值達47.73兆元

By 台灣英文新聞
2022/08/12 17:08

根據臺灣證券交易所統計，2022年8月12日發行量加權股價指數收盤為15,288.97點，較上週(2022年8月5日)的15,036.04點上漲252.93點，漲幅約為1.68%，台灣50指數收盤為11,882.44點，較上週的11,750.15點上漲132.29點，漲幅約為1.13%，寶島股價指數收盤為17,410.68點，較上週的17,113.71點上漲296.97點，漲幅約為1.74%。產業別指數全面上漲，以電器電纜類指數上漲5.67%為最大，以汽車類指數上漲0.00%為最小，未含金融類指數上漲183.23點，漲幅約為1.42%，未含電子類指數上漲450.37點，漲幅約為2.59%，未含金融電子類指數上漲307.61點，漲幅約為2.13%。

臺灣證券交易所表示，本週集中交易市場總成交金額為1兆24.32億元，全體上市股票成交金額為9,467.82億元，股票成交量週轉率為2.13%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：第一名，半導體類2,604.38億元，占全體上市股票交易金額27.51%；第二名，電子零組件類1,053.12億元，占全體上市股票交易金額11.12%；第三名，航運類946.00億元，占全體上市股票交易金額9.99%。

成交量週轉率前三名產業為，第一名，汽車類10.39%；第二名，通信網路類6.06%；第三名，電子零組件類4.96%。

臺灣證券交易所指出，累計今年年初開盤迄今共148個交易日，集中市場總成交金額為39兆4,538.33億元，市場日平均成交金額為2,665.80億元，股票成交量週轉率為73.95%，股票日平均成交量週轉率為0.50%。

2022年8月12日全體上市公司市場總值為新台幣47兆7,321.53億元，較上週(2022年8月5日)市值46兆9,357.56億元增加7,963.97億元，增幅約為1.70%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

更新時間 : 2022-08-12 17:46 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
更新！【退款品項、方式看這】哈根達斯「香草精」驗出致癌物　台灣食藥署下令5口味、45萬杯停售回收　業者：即起開放退款
更新！【退款品項、方式看這】哈根達斯「香草精」驗出致癌物　台灣食藥署下令5口味、45萬杯停售回收　業者：即起開放退款
台灣家樂福廣告挨轟霸凌新住民　網紅阿翰自創角色越南媳婦「阮月嬌」惹議後首度回應
台灣家樂福廣告挨轟霸凌新住民　網紅阿翰自創角色越南媳婦「阮月嬌」惹議後首度回應
「% Arabica」台灣首店純白開幕！日本京都人氣咖啡店落腳象山　首日迎人潮排隊三小時新制上路
「% Arabica」台灣首店純白開幕！日本京都人氣咖啡店落腳象山　首日迎人潮排隊三小時新制上路
林智堅論文風波•王世堅被台灣民進黨批「中共同路人」台大人看不下去！
林智堅論文風波•王世堅被台灣民進黨批「中共同路人」台大人看不下去！
【更新】台灣大學召開記者會：林智堅抄襲余正煌論文情節嚴重　撤銷碩士學位
【更新】台灣大學召開記者會：林智堅抄襲余正煌論文情節嚴重　撤銷碩士學位
柬埔寨打工內幕太可怕！呂秋遠曝求救訊息 受短期高薪吸引淪血奴、賣器官
柬埔寨打工內幕太可怕！呂秋遠曝求救訊息 受短期高薪吸引淪血奴、賣器官
【影】蕭美琴接受美媒訪問 談中國外交力量下台灣怎麼做、該信賴誰
【影】蕭美琴接受美媒訪問 談中國外交力量下台灣怎麼做、該信賴誰
中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
兵推2026共軍犯台 台美能成功防衛台灣但代價慘痛
兵推2026共軍犯台 台美能成功防衛台灣但代價慘痛