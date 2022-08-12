臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.68%　上市股票總市值達47.73兆元

根據臺灣證券交易所統計，2022年8月12日發行量加權股價指數收盤為15,288.97點，較上週(2022年8月5日)的15,036.04點上漲252.93點，漲幅約為1.68%，台灣50指數收盤為11,882.44點，較上週的11,750.15點上漲132.29點，漲幅約為1.13%，寶島股價指數收盤為17,410.68點，較上週的17,113.71點上漲296.97點，漲幅約為1.74%。產業別指數全面上漲，以電器電纜類指數上漲5.67%為最大，以汽車類指數上漲0.00%為最小，未含金融類指數上漲183.23點，漲幅約為1.42%，未含電子類指數上漲450.37點，漲幅約為2.59%，未含金融電子類指數上漲307.61點，漲幅約為2.13%。

臺灣證券交易所表示，本週集中交易市場總成交金額為1兆24.32億元，全體上市股票成交金額為9,467.82億元，股票成交量週轉率為2.13%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：第一名，半導體類2,604.38億元，占全體上市股票交易金額27.51%；第二名，電子零組件類1,053.12億元，占全體上市股票交易金額11.12%；第三名，航運類946.00億元，占全體上市股票交易金額9.99%。

成交量週轉率前三名產業為，第一名，汽車類10.39%；第二名，通信網路類6.06%；第三名，電子零組件類4.96%。

臺灣證券交易所指出，累計今年年初開盤迄今共148個交易日，集中市場總成交金額為39兆4,538.33億元，市場日平均成交金額為2,665.80億元，股票成交量週轉率為73.95%，股票日平均成交量週轉率為0.50%。

2022年8月12日全體上市公司市場總值為新台幣47兆7,321.53億元，較上週(2022年8月5日)市值46兆9,357.56億元增加7,963.97億元，增幅約為1.70%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)