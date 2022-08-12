【大局•承擔】鄭運鵬臉書PO文宣布參選台灣桃園市長「堅定向前•贏得勝選」

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(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 林智堅退出桃園市長選舉，民進黨選對會決定改由「鐵三角」之一的鄭運鵬接棒。鄭運鵬下午在臉書宣布參選並po文說，今天(12日) 特別打上柯總召之前送給幹事長的領帶，總召一直鼓勵大家從政就是要大局承擔。這段時間，林智堅市長承受最多的委屈與壓力，鄭運鵬非常佩服他，也願意全力協助他。

鄭運鵬說，下一個階段要協助的是，讓林智堅專心捍衛清白與爭取他個人權益。

所以我在此表達，願意接受選對會的徵召，代表民進黨參選桃園市長， 這是個榮譽，也是我的責任。

這段輔選期間，鄭運鵬深刻感受到以前大家是從世界看台灣，現在應該要由台灣看世界，這個時代，世界需要台灣承擔更多責任，桃園和新竹就必需共同發展，這是他當初歡迎林智堅市長的原因。而他說過的鐵三角會一直存在，現在角色調整，由他負責打贏桃園選戰，鄭文燦市長與林智堅市長扮演協助腳色，請大家不用擔心。



鄭運鵬說, 接下來他會花一小段時間整合鄭文燦市長的成功政績和林智堅市長的創新政見再加上他自己的經驗，由於鄭運鵬本來就是林智堅選戰總幹事，選舉將會按部就班進行，換個角色掌舵速度會加快，桃園隊的目標就是靠政績，靠政見，爭取市民朋友繼續支持。



文末他寫道: 這段時間選舉有點逆風，但是逆風也會讓大家覺得比較涼快，鄭運鵬說他也想要告訴很多支持林智堅市長的朋友，大家都很捨不得，但請大家把眼淚留下來，勝選之後再掉下來。

責任來了，我就扛， 我們會迅速整隊繼續堅定向前，贏得勝選。

鄭運鵬小檔案

政黨：民主進步黨

出生：62年6月2日（49歲）

經歷：台北市立委、現任桃園市立委

學歷: 國立臺灣大學土木系