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南韓漢江跳河事件頻傳 公車司機英勇救下輕生青年

南韓自殺率居高不下，許多人選擇於漢江跳橋投河自盡，政府亦為此增設標語、加高欄杆、設置SOS生命專線電話

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/12 15:50
南韓麻浦大橋上防自殺標語，自2019年已陸續撤下（圖／Pixabay）

南韓麻浦大橋上防自殺標語，自2019年已陸續撤下（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓一名郭姓公車司機於11日經過首爾麻浦區楊花大橋時，發現一位20多歲青年正準備投河自盡，立刻停下車將這名青年拉住，拯救了一條寶貴性命，也讓外界再次注意到這類輕生事件的嚴重性。

根據南韓聯合新聞，司機表示，當時並沒有想太多，看到的當下就直接跑出去了。車內監視器顯示，司機在發現這位青年後，不到20秒的時間即將公車停下，衝去將他從欄杆上拉下，一直到警察到現場之前都陪在他身邊。

司機接著說，當時正下著雨，水勢也很大，向乘客尋求諒解後，出去仔細一看，發現這位男子光著腳，把包包及鞋子都整齊地放在橋上，並說，自己只是做了該做的事。7日時亦有類似的新聞，有名年約30歲的男性從南韓突山大橋跳下，被目睹的兩名40歲釣魚客救起。

事實上，南韓自殺率一直居高不下，民眾試圖投河而被救起的新聞屢見不鮮。根據南韓保健福祉部和生命尊重希望基金會今年6月14日所發布的「2022自殺預防白皮書」，南韓2020年自殺人數為1.3萬人，每十萬人就有25.7人想不開，位居經濟合作暨發展組織（OECD）成員國之首。

究竟為什麼南韓自殺率總是居高不下？據2018年南韓統計廳統計，多數原因為校園霸凌、在校課業壓力、就業壓力、及65歲以上老人因經濟困難而自殺。

另外，在南韓，許多欲輕生的人，都會選擇在南韓知名的漢江流域跳河。漢江有高達30幾座連接南北的大橋，新聞中的楊花大橋為其一，而最多人選擇結束生命的地方為麻浦大橋。因此，自2012年，政府在麻浦大橋上設置了許多防自殺標語，如「我愛你」、「你不是一個人」、「沒有什麼是過不去的」等等，但自殺率不減反增，於是政府2019年陸續將標語撤下，改為加高橋梁欄杆，跳橋投河人數也確實下降。

除此之外，南韓政府亦於橋上設置了SOS生命專線電話，根據統計，SOS生命專線電話起到了作用，2011年至2022年期間，共接到了9,050通諮詢電話，其中有1,973通為準備跳橋前的人所撥打。
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