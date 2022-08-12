林智堅退選但不認抄襲　國民黨怒批：硬拗、硬扯　應向全民道歉

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）深陷論文抄襲疑雲的民進黨桃園市長參選人林智堅今（12）日宣布退選，他並稱「即將在另一戰場捍衛清白。」國民黨團下午2點45分隨即召開記者會提出3點意見，怒批林智堅直到現在還不承認論文是抄襲的，並點名蔡英文總統、蘇貞昌院長、鄭運鵬委員應對全民道歉。

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國民黨團總召曾銘宗表示，有關林智堅論文抄襲事件，從7月5日被檢舉以來，只見林智堅硬拗、硬扯，並表示是國民黨抹黑，是選舉奧步，國民黨團歷經召開16場記者會皆表示論文是否抄襲是事實、法律與誠信問題，絕無抹黑情事。因此，國民黨團要求林智堅必須公開向全民道歉，向國民黨道歉。

曾銘宗表示，民進黨全黨上下自蔡英文主席、蘇貞昌院長、陳建仁前副總統、鄭文燦市長等人，力挺林智堅，甚至公開硬摃台灣大學，他們也應該向全民道歉，向台灣大學道歉。

而鄭運鵬委員基於同黨情誼，不分是非，不分事實，多次在記者會上誇誇其言，硬挺林智堅，如今林智堅退選，鄭運鵬是否也該向全民說一聲「對不起，我挺錯人了!」

曾銘宗進一步表示，林智堅在退選記者會上一再聲稱，他的論文寫作是寫作上的缺失、瑕疵，始終不承認抄襲，然而林智堅論文抄襲是台大學倫會審查確定，撤銷碩士學位，國民黨團要問問全國民眾，你是相信台大？還是相信林智堅的講法？

最後，國民黨團呼籲國人擦亮眼睛，認清事實，林智堅到現在還不承認論文抄襲，令人非常非常遺憾。