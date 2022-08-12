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台灣養殖重鎮興建智慧水產加工及物流運籌中心　台南市長盼提升水產競爭力

台南市長黃偉哲表示，台南市為國內養殖重鎮，水產養殖面積更達全台第一，「水產加工及物流運籌中心」完成後，能夠協助在地漁產品的冷凍加工，改善漁民收入。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/12 14:42
照片由台南市政府提供

照片由台南市政府提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由台南市政府推動興建的「水產加工及物流運籌中心」今(12)日在將軍漁港舉辦動土典禮，台南市長黃偉哲表示，這個水產加工及物流中心，可以為台南水產養殖業打一劑強心劑，透過增加冷鏈加工量能，提升水產競爭力，讓台南的優質水產能夠賣到更遠的地方。

市長黃偉哲表示，台南市為國內養殖重鎮，水產養殖面積更達全台第一，包括虱目魚、台灣鯛、石斑等都是大宗漁產，「水產加工及物流運籌中心」完成後，能夠協助在地漁產品的冷凍加工，改善漁民收入。

農委會主委陳吉仲表示，台南是全台虱目魚、台灣鯛等漁產的重要產地，水產冷凍加工中心運作後，能夠幫助維持水產的優良價格，中央漁業署除了補助計畫經費1.44億元的一半之外，未來其他的加工設備也會全力支持，讓台南所有辛苦養殖的漁民維持好的收入水準。

台南漁業青年聯誼會會長施宏宜表示，水產加工物流中心完工成立後，可以幫助台南年輕一代的養殖業者打造自有品牌，對於推廣台南優質產品非常有幫助。

台南市農業局表示，「水產加工及物流運籌中心」計畫分為兩階段，第一階段「智慧水產示範基地」，利用基地1/4土地（0.43公頃），興建符合HACCP及GHP規範的水產加工廠及冷凍倉庫，計畫經費1.44億元，並獲中央漁業署補助1/2，興建完成後將以營運移轉(OT)方式委託民間機構經營，預計每年可處理水產達4,300公噸。第二階段「水產加工轉運樞紐」將利用剩餘1.27公頃土地發展物流中心，促進養殖產業升級。

台灣養殖重鎮興建智慧水產加工及物流運籌中心　台南市長盼提升水產競爭力

照片由台南市政府提供
水產加工及物流運籌中心
智慧水產示範基地
水產加工轉運樞紐
水產養殖業
冷鏈加工

更新時間 : 2022-08-12 15:09 GMT+08:00

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