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【8/12台灣本土+21761　死亡+31】8/15起第四輪快篩實名制開賣　學齡前孩童可再免費領一份

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/12 14:30
【8/12台灣本土+21761　死亡+31】8/15起第四輪快篩實名制開賣　學齡前孩童可再免費領一份

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增21,989例COVID-19確定病例，分別為21,761例本土個案及228例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。

指揮中心表示，今日新增之21,761例本土病例，為10,017例男性，11,738例女性，6例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布以六都最多，依序為新北市(4,376例)，臺中市(2,665例)，桃園市(2,429例)，臺北市(2,355例)，高雄市(1,775例)，臺南市(1,517例)。

指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為14例男性、17例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、30例具慢性病史、23例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月28日至8月9日，死亡日期介於6月12日至8月9日。

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指揮中心說明，今日新增228例境外移入個案中，129例男性，99例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(16例)、馬來西亞(6例)、泰國(5例)、菲律賓、日本及美國(各4例)、印度(3例)、韓國、蒙古及中國(各2例)、新加坡、埃及、澳大利亞及柬埔寨(各1例)移入，另176例感染國家調查中。入境日期介於今年7月12日至8月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,846,501例確診，分別為22,800例境外移入，4,823,647例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9,373例COVID-19死亡病例，其中9,358例本土，另15例為境外移入。

另外，鑑於COVID-19國內疫情處於廣泛社區流行，因應民眾購買家用抗原快篩試劑之需求，及保護幼兒健康，中央流行疫情指揮中心宣布，自今(2022)年8月15日起，實施第四輪家用抗原快篩試劑實名制及第三輪0-6歲學齡前幼兒免費領取1份(5劑)快篩試劑。

指揮中心說明，目前實名制家用抗原快篩試劑貨源充足，為滿足民眾購買之需求，從原先購買1份(5劑)，增加至多可購買2份(10劑)，並可分成1次或2次購買(可代購)，售價仍維持每份(5劑)500元。

而學齡前孩童免費領取方面，自8月15日起，民眾可持2015年9月2日(含)以後出生的孩童健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，此免費領取份數，不會計算入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。
新冠肺炎
快篩試劑
學齡前孩童

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