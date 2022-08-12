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第5屆百大青農展現輔導成果　8/13台北希望廣場舉辦展售活動

農委會：輔導後之青農經營面積增加780公頃、蜂箱增加1110箱、觀賞魚增加250箱、農產運銷加工規模包含加工、集貨、物流場等增加16萬平方公尺、產品通過三章一Q的面積達630公頃。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/12 13:48
照片由農委會提供

照片由農委會提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）農委會今（12）日舉辦第5屆百大青農畢業授證典禮，展現該會近年來對青農的輔導成果，此屆共計輔導124位，其中男性93位、女性31位，期許成功經驗傳承，讓青農輔導成果永續發展。

農委會表示，該會自2013年起遴選具發展潛力青農，整合產、官、學、研輔導資源，第1至5屆共計已輔導589位百大青農，使青農穩健經營，進而擴大規模或創新加值發展，期盼歷屆百大青農成為標竿典範。

農委會說，第5屆百大青農計輔導124位，其中男性93位、女性31位，輔導期間自2020年1月至2021年12月底，過程中雖面臨疫情挑戰，該會仍投入1158專家輔導人次、設施設備補助8977萬、專案農貸4億8572萬元等。

農委會說明，輔導後之青農經營面積增加780公頃、蜂箱增加1110箱、觀賞魚增加250箱、農產運銷加工規模包含加工、集貨、物流場等增加16萬平方公尺、產品通過三章一Q的面積達630公頃。此外，新品種研發121項次、加工研發159項次、新技術研發26項次及新營運模式發展24項次，並成立產銷班13班、合作社14家、農企業42家，年營業額總計16億6679萬元，整體營業額成長26%。

除百大青農輔導外，農委會指出，該會於全國輔導成立在地青農交流服務平臺，營造交流學習及互助合作環境，已有17個縣市級及201個鄉鎮級在地青農平臺，累計有6566位青農參加，提供教育訓練、組織運作及產品行銷等輔導，以及優惠貸款、技術輔導等協助，建構青農相互交流的良好環境，未來也將持續針對歷屆百大青農提供群聚輔導、增能培力課程等。

為展現第5屆百大青農輔導成果，讓消費者能購買到青農用心生產的農產品，該會於8月13至14日二天假日在臺北希望廣場B區，舉辦「第5屆百大青農成果展售活動」，號召全國各地青農共襄盛舉，向消費者推薦在地優質農產品。

更新時間 : 2022-08-12 14:43 GMT+08:00

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