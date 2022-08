台北中山九昱希爾頓逸林酒店「點亮繽紛」住房專案　入住就送土耳其馬賽克燭台DIY體驗

台北中山九昱希爾頓逸林酒店DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan,自8月8日(一)起至9月30日(五)止,推出「Light Up Your Dream點亮繽紛」住房專案,內容包括住房一晚與翌日早餐外,再贈送發揮創造力與獨到藝術美感的療癒系「土耳其馬賽克燭台DIY課程」體驗券(一張,單人單次使用),與1,000元住宿抵用券和300元餐飲抵用券(各一張),雙人入住最低$5,415元起(含稅與服務費),訂房與諮詢專線:02-6618-2174或官網:https://reurl.cc/GEm3Dx

馬賽克意指「鑲嵌」,據說起源可追溯自西元前三千年,中亞地區的美索不達米亞文明,並逐漸在古羅馬時期成為深具特色的藝術表現方式。15世紀中葉,鄂圖曼帝國攻陷東羅馬帝國首都君士坦丁堡(現今的伊斯坦堡)後,雖然宣告一個帝國的終結與另一個帝國的崛起,但馬賽克藝術並未因此消失,而從原本宣傳宗教、彰顯財富的功能,轉為更具藝術層面與實用價值的創作方式。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店總經理黃柄鈞(Benjamin Huang)表示,在真摯坦誠、溫馨舒適、關懷備至的品牌精神下,酒店致力為賓客打造多樣精彩體驗;透過本次的「點亮繽紛」住房專案,除了引領住客以DIY手作課感受異國風情之外,更加碼贈送住宿與餐飲抵用券,希望從「睡個好覺」、「吃些好料」和「多點不同」三個角度,展現酒店的用心。同時,本次合作對象,「土耳其馬賽克燈工作坊」創辦人哈龍(Halil Cizmeci)老師認為,製作馬賽克燈具不僅呈現創造力與美感,更代表個人品味與風格;從無到有的過程除了培養專注力與耐心,更有種療癒心靈的感覺,DIY手作課的魔力,歡迎大家親自體驗。

色彩瑰麗,黑暗中更顯夢幻氣息的土耳其馬賽克燈具,已成為許多民眾去土耳其旅遊時忍不住入手的特色紀念品;在海外旅遊仍需一段時日的當下,台北中山九昱希爾頓逸林酒店與全台首間土耳其馬賽克燈工作坊合作,由定居台灣多年的哈龍老師親自講解示範,帶領學員發揮創作力與美感,透過製作絕無僅有的土耳其馬賽克燭台,點亮專屬自己的璀璨!