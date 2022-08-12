藝起Summer Time　台北花園大酒店推出「藝遊花園」住宿優惠 吹起夏日藝文旅行風

美好生活從藝開始。為搶攻暑期市場及城市文化觀光商機，台北花園大酒店自即日起至2022年8月26日止，推出「藝遊花園」住宿優惠，每晚優惠價4,088元起，更加贈包括經典永流傳、以全新面貌帶給歌迷的驚豔不已的「夏日民歌嘉年華」門票兩張或賣座全球經典電影配樂、磅礡震撼的「約翰‧威廉斯之夜」門票，各類藝文活動搭配藉由設計手法交織出豐富文化底蘊的飯店，讓旅人沉醉於藝文美學的薰陶，輕鬆藝遊台北，為旅程留下精彩。

夏日民歌嘉年華：聽演唱會送全新改裝客房住宿，提升身心享受

台北花園大酒店「藝遊花園-民歌嘉年華」住宿優惠，聆聽演唱會免費住宿乙晚，專案優惠價4,088元，旅人可以優惠價入住饒富旅艋舺、遊西門在地特色主題，且全新改裝的AI聲控客房，並加贈旋律感動人心的「夏日民歌嘉年華」台北場門票二張 (價值2,200元/張)、單程計程車接駁服務至小巨蛋及翌日饗聚廚房多國自助式早餐兩客，舞台上深刻刻畫在人心的悸動，讓樂迷領略到民歌傳唱魅力，透過輕快旋律趕走暑氣，感受最熱情的旅程。

約翰威廉斯之夜：風格兼具電影配樂 管弦樂團現場演奏融合極致展現

台北花園大酒店「藝遊花園-約翰威廉斯之夜」住宿優惠，樂迷可隨心所欲體驗著艋舺、西門的人文歷史與美食，至小巨蛋欣賞經典電影配樂演奏，專案優惠價4,888元，除舒適雅緻客房住宿乙晚，更加贈旋律感動人心的「約翰威廉斯之夜」8月27日門票二張 (價值2,000元/張)、單程計程車接駁服務至小巨蛋及翌日饗聚廚房多國自助式早餐兩客，引領好萊塢電影配樂的傳奇絕地大師，約翰・威廉斯的配樂，且由國內首屈一指的長榮交響樂團現場演奏，無論是忠實樂迷或系列電影影迷，適合全家一同大小欣賞，一起進入猶如好萊塢電影場景的視覺與聽覺震撼裡。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「台北花園大酒店向來樂於推廣藝術文化，為藝文團體指定下榻飯店，不定時選出優質藝文活動搭配住房專案，不僅廣受好評更拉近藝術與生活，此外專案也適用2022國旅補助，每房每晚最高可折抵1300元，消費者可以實惠價格輕鬆安排一趟藝文旅行，期望可望帶動暑假業績成長。」