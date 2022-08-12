漫遊花海‧金針忘憂假期　理想大地帶您暢遊花東縱谷 感受一日美人魅力

一年一期東部最閃耀黃金花毯，在雲霧中綻放搭配旭光光芒，層層金針浪花的壯麗景致一覽無遺，360度全景將搖曳綿密的金針花擺盡收眼底，每年八、九月為金針花盛開的季節，花期短暫珍貴，蓋於蓊綠山頭之上，與湛藍天空交織成一幅彩度飽滿的油畫圖，讓旅人拋開世俗煩惱，進入平靜而脫俗的祕境中。

理想大地忘憂假期列車啟動了！即日起至2022年9月30日，開放預訂「漫遊花海‧金針忘憂假期」三天兩夜含金針花一日遊，每房 $15,300 +10% 起， 食、衣、住、行、育、樂，通通都為您準備好，賞花專車一日遊帶您漫遊金針花海、光復糖廠與吉蒸牧場，暢遊花東縱谷之美，體驗「一日美人」金針花海迷人之處，欣賞這不可多得的如詩美景；除此之外，飯店內的蕨色理想主題遊程帶您進入大自然世界，體驗植物天然芬多精，在透過瑜珈與接地氣，接觸大自然的律動，放慢生活的節奏讓心靈與身體進行溝通，簡單舒緩的瑜珈動作放鬆身心。

每到金針花季總是人潮滿滿，趕快跟三五好友相約吧！此外，去年沒有嘗到的「理想蜂月餅」， 今年不能錯過了，建議預先訂購，退房時順道帶一盒作伴手禮也是不錯的選擇。理想大地「理想蜂月餅」中秋禮盒，每盒$880元起，開賣囉！由理想大地點心坊主廚特製「杏仁菠蘿蛋黃酥」，曾榮獲110年經濟部台灣餅甄選《創意組》大獎和《網路人氣獎》，純手工製成層層特製酥皮，建構豐富外觀，內裡則選用台灣自產黃金鹹蛋黃及屏東嚴選烏豆沙，表面以法式布列塔尼手法，結合傳統菠蘿皮製作，最後撒上大量輕烤香甜杏仁片，酥脆清爽的口感，彷彿在舌尖跳舞一般；不僅如此，經典「理想蜂月餅」利用理想蜂巢糕基底，結合剝皮辣椒、柚子、核桃多樣特色食材，激盪出創新與傳統獨一無二的美味，咬下去後鹹甜交融的細緻風味，完美呈現經典蜂味。