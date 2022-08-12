IS LOUNGE 嗜香氛╳李國毅代言人聯手打造頭皮神隊友　Let go! HGP控油精油洗髮露

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）夏天頭髮出油扁榻又有異味？想要一頭香香、蓬鬆髮型？來來來，小孩才做選擇，大人我全都要！知名藝人李國毅與嗜香氛，聯手打造2022「嗜香氛Let go! HGP控油精油洗髮露」，集結頭皮保養界四大天王：IFA國際調香師特調頂級天然精油、歐盟Ecocert認證，HGP專利養髮成分與嚴選頭皮滋養配方，誓言用香氛療癒人心、用頂級打造清爽頭皮，解放髮根輕盈自由。

李國毅日前出席代言嗜香氛Let go! HGP控油精油洗髮露記者會，笑稱：「我終於要來介紹我的第二個新生兒了！」，因為這一支精油洗髮露所調製的精油香氛，是針對代言人的專屬葉片型人格所調配出的，一開始李國毅將葉片聽錯成業配，開玩笑說自己非業配型人格。

這兩年女兒出生適逢疫情，李國毅花了許多時間陪伴家人，才知道老婆生產落髮的辛勞，想到自己代言嗜香氛髮品六年，也該要為老婆大人特調一款香氛洗髮露，他驕傲的說：「我終於把第二個孩子生出來送給大家了。」

一年不斷打掉重練 只因堅持魔鬼細節

「嗜香氛」香氛洗髮品牌是台灣製造的在地品牌，於2017年成立第一年即邀請藝人李國毅擔任品牌代言人，此次聯手打造「嗜香氛Let go! HGP控油精油洗髮露」。

一開始即邀請到IFA國際調香師為李國毅量身打造專屬的比例與香氣，透過從風格、特色到內外在狀態的觀察，最後以屬於李國毅葉片類植物人格、清爽葉片香調做為基底，調入市場上少見的印度古法Attar提煉法萃取的岩蘭草，結合野橘、薄荷、羅勒、鷹草永久花、義大利永久花、桉油醇迷迭香、沉香醇百里香、杜松漿果、芳樟等複方精油配方，符合李國毅變化多端的豐富個性。

最後加上兩大髮密關鍵-日本專利HGP及有頭皮神燈之稱的秘魯人參，使用歐盟Ecocert認證的起泡系統。在產品推出前瓶器設計至少改版十次、一次次的推翻打掉重練，才終於調配出獨一無二的專屬配方，一種靜心又自由的味道，幫助頭部釋壓、放鬆舒緩，擺脫惱人油頭，告別雪花紛飛。並同步推出相同複方精油擴香。

在地嚴選台灣品牌 嗜香氛五大原則四大認證

嗜香氛除了花一年的時間打造出「Let go! HGP控油精油洗髮露」之外，過去也一直不斷在產品上推陳出新，令粉絲驚豔的明星熱銷品-經典香氛系列洗髮，以調酒命名且漸層瓶身如調酒般的繽紛色彩，擄獲許多少女心。

隨後添加精油比例為市售2倍的法國精油系列洗髮，更迅速成為熟齡女性的最愛。由於身為在地品牌，嗜香氛力求做到友善地球的十一種不添加與五大堅持：採用植物萃取配方、歐盟Ecocert規範起泡系統及成分原料，無動物性實驗，以及法國單體香氛調製的精品香調、添加精油量為一般市售精油洗髮精的2倍。

另外四項認證更是讓消費者安心：包括SGS檢驗認證、ISO9001認證工廠、產品酸鹼值PH 5.5以及RMB素人評鑑大隊特優的殊榮。

在Is Lounge嗜香氛的理念中，頭皮與髮質都應該得到獨立且專注的照護，每個人的膚況與膚質都是獨特的，頭髮、頭皮也是，不應該跟全家人共用，每個人的皮膚循環狀況會隨著季節產生變化，洗髮精應該跟保養品一樣，要隨著季節更換，「每個人，都該擁有一瓶屬於自己的嗜．香氛」。

「嗜香氛Let go! HGP控油精油洗髮露」以官網銷售為主，實體通路為寶雅獨家販售，想要了解更多請上：https://www.is-lounge.com