台灣東北角至花東旅遊軸線新亮點　重現朝陽社區人與海的連結與記憶

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）農委會水土保持局與朝陽社區發展協會及相關單位攜手合作，透過整理社區環境、營造景觀場域，打開視野遼闊的觀海軸線，讓遊客居民都能徜徉於山海間感受大自然的美好，亦成為東北角至花東旅遊軸線的新亮點；營造成果獲農委會「優良農業建設工程獎」設施類「優等」表揚及肯定。

朝陽里里長李順義12日表示，朝陽是臺灣少數靠海的客家村落，過去居民多從事農漁業發展，近年朝陽國家步道開闢後，旅遊人潮逐漸湧現，加上朝陽漁港趣味又獨特的「搶魚活動」，更成為內行人到訪朝陽時必遊的熱門行程。透過農村再生的協助，朝陽漁港前既有閒置腹地轉型為多功能的觀海平台，還配置了碎石步道，不僅提供居民及遊客更順暢舒適的休憩動線，也成功活絡當地旅遊人潮及餐飲業營收成長。來到此處，可見連綿山巒倒映水池，搭配海天一線的極品海景，美景視野無死角，遊客怎麼拍都好拍。

水保局臺北分局蔡金龍分局長說明，「朝陽社區漁港周邊環境改善二期工程」延續前期「再現朝陽，再見海」的設計理念，視覺上以「減法」為規劃思考，營造寬廣無遮蔽的大片療育草坪，並將切割天空的電桿電線遷移至地下，讓整體景觀更加開闊、純粹。而過去生態景觀不佳的混凝土排水溝，則經多孔隙砌石工法重新改造，再現多樣化的溪流生機。觀海平台周邊設施除具實用性，更融入社區歷史文化語彙，像是將人車安全分流的浪速橋、娜娘橋，還有參考當地傳統建築風格，搭配懸魚及鯨豚裝飾打造的觀海休憩亭，都讓在地鄉親覺得親切又有感。

水保局李鎮洋局長表示，蘇澳為北部地區經台9線前往花東旅遊的必經節點，朝陽社區在居民及各單位攜手共創下，再現記憶中的海洋、溪流與沙灘，成為東岸旅遊軸線上重要亮點，也重新找回在地人與海洋的珍貴記憶。

既有混凝土水溝採取多孔隙砌石生態工法施作，重生為生態豐富的溪流。（照片由水土保持局提供）

以當地傳統木構設計，並搭配懸魚及鯨豚裝飾的觀景休憩亭，具有親切感及獨特性。（照片由水土保持局提供）