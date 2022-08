(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)Facebook母公司Meta近日推出一款聊天機器人,它語出驚人表示META創辦人兼執行長祖克伯(Mark Zuckerberg)透過剝削使用者來賺錢。

綜合外媒報導, Meta於5日向美國用戶推出「BlenderBot 3」(Bb3),Meta運用人工智慧設計的這款聊天機器人,根據演算法分析網路觀點學習,也會從大量公開可得語言資料中「學習」,Meta鼓勵使用者針對感興趣的問題和它對話。

有網友分享和與「BlenderBot 3」交談內容,一名用戶表示它最喜歡的音樂劇是安德魯洛伊韋伯的《猫》;它跟《華爾街日報》記者說川普依然是總統,而且永遠都是。

Meta指出,這款機器人仍是原型,回答內容可能粗魯無禮或令人不快,「BlenderBot的每一位使用者都需要承認他們能理解,它只提供研究和娛樂目的,可能做出不真實或冒犯性陳述,而且使用者需要同意不會故意激起機器人做出冒犯性陳述。」

外媒記者詢問「幾乎什麼話題」都能聊的Bb3有關祖克柏的看法,它回答「他在國會作證時表現得很糟糕,讓我對我們國家感到擔心。」並接著說,「我們的國家分裂了,而他根本沒有幫助…他的公司剝削人們來賺錢,而他並不在乎。這必須停止!」

《財經內幕》(Business Insider)記者表示,這種機器人曾說祖克柏「令人毛骨悚然」。

聊天機器人會學習人類好的跟不好的行為,2016年,微軟(Microsoft)因其聊天機器人遭推特用戶指控種族歧視而道歉。

