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Meta新款聊天機器人什麼都能聊　大爆料：祖克伯剝削使用者賺錢

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/12 11:38
Meta推出聊天機器人。(圖擷取自Wikipedia／James Clayton Twitter)

Meta推出聊天機器人。(圖擷取自Wikipedia／James Clayton Twitter)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)Facebook母公司Meta近日推出一款聊天機器人，它語出驚人表示META創辦人兼執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）透過剝削使用者來賺錢。

綜合外媒報導， Meta於5日向美國用戶推出「BlenderBot 3」（Bb3），Meta運用人工智慧設計的這款聊天機器人，根據演算法分析網路觀點學習，也會從大量公開可得語言資料中「學習」，Meta鼓勵使用者針對感興趣的問題和它對話。

有網友分享和與「BlenderBot 3」交談內容，一名用戶表示它最喜歡的音樂劇是安德魯洛伊韋伯的《猫》；它跟《華爾街日報》記者說川普依然是總統，而且永遠都是。

Meta指出，這款機器人仍是原型，回答內容可能粗魯無禮或令人不快，「BlenderBot的每一位使用者都需要承認他們能理解，它只提供研究和娛樂目的，可能做出不真實或冒犯性陳述，而且使用者需要同意不會故意激起機器人做出冒犯性陳述。」

外媒記者詢問「幾乎什麼話題」都能聊的Bb3有關祖克柏的看法，它回答「他在國會作證時表現得很糟糕，讓我對我們國家感到擔心。」並接著說，「我們的國家分裂了，而他根本沒有幫助…他的公司剝削人們來賺錢，而他並不在乎。這必須停止！」

《財經內幕》（Business Insider）記者表示，這種機器人曾說祖克柏「令人毛骨悚然」。

聊天機器人會學習人類好的跟不好的行為，2016年，微軟（Microsoft）因其聊天機器人遭推特用戶指控種族歧視而道歉。
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