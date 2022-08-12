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〈時評〉夏立言登陸　是幫中國軍演合理化

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/08/12 17:17
國民黨副主席夏立言（中）10日率團前往中國訪問，他表示，很多人對他這次赴中有意見，可是也有很多人支持他去，各種聲音都尊重，強調現在就是做該...

國民黨副主席夏立言（中）10日率團前往中國訪問，他表示，很多人對他這次赴中有意見，可是也有很多人支持他去，各種聲音都尊重，強調現在就是做該...

正當中國對台軍演之際，國民黨副主席夏立言率團訪問中國，引起藍營內部不滿，台灣真正要留意的是，對岸是否藉由此行展開另一波統戰，誤導國際視聽，進一步合理化軍演的行為，並且成為常態化。

中國對台軍演後，隨即又宣布在大平洋西岸展開另一波的軍事演習，已經升高東亞緊張情勢，正當國際一片撻伐聲浪，夏立言居然率團訪問中國，隨行人員還有國民黨主席朱立倫的小舅子高思博。

國民黨對外宣稱，此行主要是傾聽台商意見，保持兩岸交流管道，不過，就在出發的同一天，中共發表第三份對台白皮書，重申「和平統一、一國兩制」，也再度強調不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，更重要的是，對照前兩版白皮書的內容，這次將原有的「統一後，不派軍隊和行政人員駐台」直接拿掉。

這份白皮書的宣傳意味濃厚，但中國對台灣不只有宣傳戰，還包括祭出法律戰，要抓台獨分子，以及禁止台灣產品登陸的經濟戰，同時還有軍演武嚇，像這一次展開類封鎖台灣，以及陸海空軍聯合作戰演練，挑戰海峽中線，企圖想要建立常態。

因此，稍有頭腦的人，都認為夏立言不應在這個關鍵時刻登陸，就連國民黨自家人都有意見，像台中市長盧秀燕認為「時機不宜，徒增困擾」，新北市長侯友宜也說「這個事情值得商榷」。

可悲的是，所有人都很了解這些態勢，只有朱立倫一頭熱。尤其是朱立倫上次訪美大打親美反共，提出九二共識是沒有共識等說法後，已經惹怒中國，前陣子還要重新評價李登輝，更讓對岸非常不滿，朱立倫派了夏立言和高思博前往的背後目的，恐怕不太單純。

只是中國不斷軍演，夏立言訪問中國時，對岸刻意操作最新對台白皮書，主要是想透過這些策略，緩和國際壓力，一方面是利用白皮書的內容，合理化這次軍演，一方面是夏立言等人對軍演沒表達意見，甚至在兩岸軍演對峙下登陸，中國大可藉此宣傳軍演並未引起台海緊張，甚至是引導為這是國內問題，國際社會不必置喙。

如果說，連台灣人都在不在意中國軍演，那其他國家又有何立場去抗議中國？朱立倫派夏立言等人去對岸，只是幫中國搭了一個可下軍武大秀舞台的台階。
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中國軍演
對台白皮書

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