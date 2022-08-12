〈時評〉夏立言登陸　是幫中國軍演合理化

正當中國對台軍演之際，國民黨副主席夏立言率團訪問中國， 引起藍營內部不滿，台灣真正要留意的是， 對岸是否藉由此行展開另一波統戰，誤導國際視聽， 進一步合理化軍演的行為，並且成為常態化。

中國對台軍演後，隨即又宣布在大平洋西岸展開另一波的軍事演習， 已經升高東亞緊張情勢，正當國際一片撻伐聲浪， 夏立言居然率團訪問中國， 隨行人員還有國民黨主席朱立倫的小舅子高思博。

國民黨對外宣稱，此行主要是傾聽台商意見，保持兩岸交流管道， 不過，就在出發的同一天，中共發表第三份對台白皮書，重申「 和平統一、一國兩制」，也再度強調不承諾放棄使用武力， 保留採取一切必要措施的選項，更重要的是， 對照前兩版白皮書的內容，這次將原有的「統一後， 不派軍隊和行政人員駐台」直接拿掉。

這份白皮書的宣傳意味濃厚，但中國對台灣不只有宣傳戰， 還包括祭出法律戰，要抓台獨分子， 以及禁止台灣產品登陸的經濟戰，同時還有軍演武嚇， 像這一次展開類封鎖台灣，以及陸海空軍聯合作戰演練， 挑戰海峽中線，企圖想要建立常態。

因此，稍有頭腦的人，都認為夏立言不應在這個關鍵時刻登陸， 就連國民黨自家人都有意見，像台中市長盧秀燕認為「時機不宜， 徒增困擾」，新北市長侯友宜也說「這個事情值得商榷」。

可悲的是，所有人都很了解這些態勢，只有朱立倫一頭熱。 尤其是朱立倫上次訪美大打親美反共， 提出九二共識是沒有共識等說法後，已經惹怒中國， 前陣子還要重新評價李登輝，更讓對岸非常不滿， 朱立倫派了夏立言和高思博前往的背後目的，恐怕不太單純。

只是中國不斷軍演，夏立言訪問中國時， 對岸刻意操作最新對台白皮書，主要是想透過這些策略， 緩和國際壓力，一方面是利用白皮書的內容，合理化這次軍演， 一方面是夏立言等人對軍演沒表達意見， 甚至在兩岸軍演對峙下登陸， 中國大可藉此宣傳軍演並未引起台海緊張， 甚至是引導為這是國內問題，國際社會不必置喙。

如果說，連台灣人都在不在意中國軍演， 那其他國家又有何立場去抗議中國？朱立倫派夏立言等人去對岸， 只是幫中國搭了一個可下軍武大秀舞台的台階。