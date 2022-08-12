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林務局與高鐵攜手推廣台灣軌道觀光產業　首部曲阿里山深度遊程至10/27

林務局表示，這次遊程列車僅停靠4個「特色站點」，包含古蹟車站竹崎站、公路到不了的第三觀景台秘境、名聞遐邇的奮起湖站，及唯一可體驗經典場景「火車繞行獨立山三迴旋」的樟腦寮車站

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/12 10:39
火車停靠樟腦寮車站待避時景緻。（照片由林務局提供）

火車停靠樟腦寮車站待避時景緻。（照片由林務局提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）許多民眾為了深度旅遊，經常得選擇自行駕車上山，卻反而錯失路途中迷人的風景，也帶來交通壅塞與碳排放。農委會林務局與台灣高鐵攜手規劃具有臺灣代表性的優質生態鐵道旅遊，採每週四出發，昨（11）日推出首部曲「高鐵x阿里山林鐵之旅」，活動至10月27日。

林務局局長林華慶表示，透過鐵道串聯，有助大家認識臺灣山林、生態及林業人文的豐富美好，林務局分階段結合阿里山林鐵、阿里山國家森林遊樂區及阿里山旅遊軸帶發展，規劃知性、感性且療癒的生態遊程。首發規劃安排讓民眾在舒適且快速便捷的旅程中，走訪深具歷史文化意義的林業鐵路4個特色站點、生態豐富的山林及嘉義在地美食美景，輕鬆體驗慢活。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，希望利用高鐵快速的運具特性及產品行銷優勢，結合阿里山林鐵沿線珍貴的國家森林之美和豐富的林業文化，讓雙鐵旅遊成為鐵道觀光的新體驗，帶領旅客盡情穿梭、悠遊山林，體驗臺灣鐵道觀光「高速‧慢活」的無限魅力，為臺灣軌道觀光產業注入豐富的人文底蘊，獻給旅客不同的阿里山之美。

台灣觀光協會會長葉菊蘭則期待臺灣鐵道的串聯，帶動鐵道觀光的鑰匙，開啟臺灣鐵道觀光的美好時代。

這次林務局與台灣高鐵跨域合作，藉由高鐵跨城際區域特性，省去旅人舟車勞頓的疲憊，結合林務局所轄豐富山林生態資源，促進周邊地方產業發展，推展國內新旅遊型態。

首次合作活動自8月11日起至10月27日，每週四出發，活動為期3個月，提供最優惠價格。有別以往站站皆停的模式，林務局表示，這次遊程列車僅停靠4個「特色站點」，包含古蹟車站竹崎站、公路到不了的第三觀景台秘境、名聞遐邇的奮起湖站，及唯一可體驗經典場景「火車繞行獨立山三迴旋」的樟腦寮車站；並透過專業導覽人員全程解說，更瞭解阿里山林業鐵路充滿人文底蘊與豐富生態的鐵道故事，讓旅客更有時間在林鐵精選的特色車站慢遊，細細品味林鐵獨有的魅力。

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林務局與高鐵攜手推廣台灣軌道觀光產業　首部曲阿里山深度遊程至10/27

火車從樟腦寮車站開往獨立山景緻。（照片由林務局提供）

林務局與高鐵攜手推廣台灣軌道觀光產業　首部曲阿里山深度遊程至10/27

林務局與台灣高鐵公司首航活動-高速慢遊鐵道旅遊新話題。（照片由林務局提供）
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更新時間 : 2022-08-12 11:42 GMT+08:00

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