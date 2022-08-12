致癌疑雲蒙陰影！嬌生：2023年起全球停售含滑石粉的嬰兒爽身粉

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國製藥大廠嬌生(Johnson＆Johnson)11日宣布，自2023年起全球停售含有滑石粉的嬰兒爽身粉，並在停產聲明中一再強調其商品安全無虞，宣稱不管是科學測試和監管批准皆表明所含的滑石粉是安全且不含石棉的。

據路透社等媒體報導，嬌生嬰兒爽身粉自1894年起於全球銷售，但自1999年以來，嬌生面臨了至少38,000起訴訟，數以萬計的消費者指控其以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉，含有致癌物石棉，導致許多婦女罹患卵巢癌等癌症。

美國食品藥品監督管理局(FDA)曾在2019年測試中發現嬌生滑石粉含有微量石棉，這也是美國監管單位首度在嬌生產品中發現石棉。

嬌生當時反駁，但仍自願召回美國 3.3 萬瓶嬰兒爽身粉。

不過當年在回收產品的同時，仍重申過去40年做過數以千計次測試，一再證明嬌生消費性爽身粉產品不含石棉，並強調這次是出於謹慎，才進行回收作業。

嬌生在2020年於北美地區停售該產品，轉而銷售以玉米粉為基底的嬰兒爽身粉，目前已在全球各國銷售。

根據路透社2018年的調查指出，嬌生早在幾十年前就知道旗下滑石粉產品中含有致癌物石棉。從公司內部紀錄、審判證詞和其他的證據表明，至少從1971年到2000年代初期，嬌生的滑石原料和成品粉末中有時會檢測出少量石棉。

針對媒體、法院和國會山莊所披露的石棉污染證據，嬌生一再強調其滑石粉產品是安全且不會致癌。