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台灣國科會通過5件總額達93.4億元投資案　台康將斥資85億元進駐南科橋頭園區

國家科學及技術委員會科學園區審議會通過5件總投資金額達新臺幣93.4億元，當中包括生物技術的英緹生物科技、信標醫學科技、台康生技橋頭分公司及積體電路的鴻鎵科技中科分公司。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/12 10:02
照片取自悠遊中科臉書。（facebook.com/CTSPBureau）

照片取自悠遊中科臉書。（facebook.com/CTSPBureau）

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）國家科學及技術委員會昨（11）日通過5件投資案，總額達新臺幣93.4億元；其中台康生技將斥資85億元於南部科學園區的橋頭園區，打造總規模15萬公升的國際級全方位商業化生產線，投入研發生產生物相似藥以及生技藥品之委託開發暨生產服務(CDMO)，新廠規劃於2023年開始興建。

國家科學及技術委員會科學園區審議會昨(11)日通過5件總投資金額達新臺幣93.4億元，當中包括生物技術的英緹生物科技、信標醫學科技、台康生技橋頭分公司及積體電路的鴻鎵科技中科分公司。

國科會表示，台康生技將斥資85億元於南部科學園區橋頭園區設立新廠，打造總規模15萬公升的國際級全方位商業化生產線，投入研發生產生物相似藥以及生技藥品之委託開發暨生產服務(CDMO)，投產後規模將比現有產能大18倍以上。

國科會指出，台康生技的橋頭新廠規劃於2023年開始興建，預計2026年投入5萬公升產能，該公司進駐南科橋頭園區後，將有助於園區精準健康產業發展，可望提升南臺灣生技產業整體競爭力。

國科會說，鴻鎵科技將斥資2億元進駐中部科學園區的台中園區，研製第三代半導體－氮化鎵功率磊晶片及氮化鎵功率電晶體等產品，除自有技術外，鴻鎵科技也獲日本NTT-AT技轉磊晶技術，從晶片到終端產品，設計、生產、銷售結合多家廠商一貫作業。而氮化鎵產品可應用於太陽能儲能、新能源車、工業自動化及5G高頻通信等產業，有利於促進中臺灣形成高科技產業聚落。

至於奎克公司的2件投資案，國科會表示，英緹生物科技和信標醫學都是該公司的衍生公司，且都將進駐新竹科學園區的生醫園區。英緹生物科技將投資7000萬元，主要產品為子宮內膜容受性檢測套組及服務、非侵入性胚胎著床前染色體檢測套組及服務與卵子品質檢測套組。其產品將應用多重基因標記檢測系統，搭配自建基因數據庫及AI演算，可提高胚胎成功著床率及受精成功率，為不孕症患者帶來福音。未來進駐園區後，亦可促進分子檢測、生殖醫學相關人才培訓，壯大北臺灣生技產業廊帶的聚落。

國科會接著說，信標醫學也將投資7000萬元，主要產品為癌症早期篩檢套組。該公司立基於多年初步臨床驗證的多癌症早篩基因檢測產品OncoSweep，透過採集少量血液樣本，檢驗血液中多達100種的微小核糖核酸(micro RNA)生物標記，並使用奎克的NextAmp多重基因檢測平台及機器學習演算法進行數據分析，讓癌症早篩更為簡便而精準；信標醫學的產品為國人自主開發、可有效於臨床上使用之檢測工具，可望加速癌症早篩的普及化，帶動國內投資生技醫材產業之意願，並吸引海外生物科技及醫材專家、學人回國，對台灣精準醫療相關產業未來發展帶來貢獻。

此外，國家科學及技術委員會科學園區審議會亦通過22件增資案及5件增加產品及營業項目案，合計增資81.42億元。
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