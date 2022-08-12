Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

輕颱米雷今晨生成！最新路徑曝光　台灣午後防局部大雨

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/12 09:03
今年第8號颱風米雷於8/12清晨2時生成。（圖／氣象局）

今年第8號颱風米雷於8/12清晨2時生成。（圖／氣象局）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）又有颱風形成了！今年第8號颱風米雷於今（12）日清晨2時生成，氣象局表預測輕颱米雷將朝北北東轉東北往日本一帶移動，對臺灣無直接影響。

根據氣象局最新資料，原位於日本南方海面的低氣壓，於今日2時發展為輕度颱風，編號第8號(國際命名: MEARI，中文譯名:米雷)，當時的中心位置在北緯29.6度，東經135.8度，即在大阪南方580公里之海面上（臺北東北東方1500公里之海面上），以每小時13轉18公里速度，向北北東進行預測朝北北東轉東北往日本一帶移動，對臺灣無直接影響。

氣象局說，今日各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後在桃園以北、中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，在嘉義以南及各山區容易出現短延時強降雨，有局部大雨發生的機率，下午外出活動的朋友建議攜帶雨具備用。

溫度方面，各地高溫約33至35度，其中大臺北及東半部局部地區容易出現36度以上高溫，花東甚至有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線也偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分。

根據保署空氣品質預報資訊：今日環境風場為西南風，全臺高溫炎熱，擴散條件佳；北部空品區位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。
米雷
輕颱米雷
颱風米雷
氣象局

相關新聞

父親節天氣「悶、熱」！最快9日有颱風「木蘭」生成 不直接影響台灣僅帶水氣
父親節天氣「悶、熱」！最快9日有颱風「木蘭」生成 不直接影響台灣僅帶水氣
2022/08/07 21:11
【更新】輕度颱風「桑達」28日晚間生成　台灣未來幾天天氣恐不穩定
【更新】輕度颱風「桑達」28日晚間生成　台灣未來幾天天氣恐不穩定
2022/07/28 22:43
迎向大暑！氣象局：未來一週「沒有不熱 只有更熱」
迎向大暑！氣象局：未來一週「沒有不熱 只有更熱」
2022/07/17 19:33
台灣10縣市高溫警示•雙北7/16、7/17上看攝氏38度　氣象局呼籲民眾避免非必要戶外活動與勞動
台灣10縣市高溫警示•雙北7/16、7/17上看攝氏38度　氣象局呼籲民眾避免非必要戶外活動與勞動
2022/07/16 17:09
好天氣Bye Bye！6日起「台灣今年最久一波梅雨」報到　氣溫舒適20度左右
好天氣Bye Bye！6日起「台灣今年最久一波梅雨」報到　氣溫舒適20度左右
2022/06/05 11:25

更新時間 : 2022-08-12 09:26 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
更新！【退款品項、方式看這】哈根達斯「香草精」驗出致癌物　台灣食藥署下令5口味、45萬杯停售回收　業者：即起開放退款
更新！【退款品項、方式看這】哈根達斯「香草精」驗出致癌物　台灣食藥署下令5口味、45萬杯停售回收　業者：即起開放退款
台灣家樂福廣告挨轟霸凌新住民　網紅阿翰自創角色越南媳婦「阮月嬌」惹議後首度回應
台灣家樂福廣告挨轟霸凌新住民　網紅阿翰自創角色越南媳婦「阮月嬌」惹議後首度回應
「% Arabica」台灣首店純白開幕！日本京都人氣咖啡店落腳象山　首日迎人潮排隊三小時新制上路
「% Arabica」台灣首店純白開幕！日本京都人氣咖啡店落腳象山　首日迎人潮排隊三小時新制上路
【更新】台灣大學召開記者會：林智堅抄襲余正煌論文情節嚴重　撤銷碩士學位
【更新】台灣大學召開記者會：林智堅抄襲余正煌論文情節嚴重　撤銷碩士學位
林智堅論文風波•王世堅被台灣民進黨批「中共同路人」台大人看不下去！
林智堅論文風波•王世堅被台灣民進黨批「中共同路人」台大人看不下去！
【影】蕭美琴接受美媒訪問 談中國外交力量下台灣怎麼做、該信賴誰
【影】蕭美琴接受美媒訪問 談中國外交力量下台灣怎麼做、該信賴誰
柬埔寨打工內幕太可怕！呂秋遠曝求救訊息 受短期高薪吸引淪血奴、賣器官
柬埔寨打工內幕太可怕！呂秋遠曝求救訊息 受短期高薪吸引淪血奴、賣器官
中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
兵推2026共軍犯台 台美能成功防衛台灣但代價慘痛
兵推2026共軍犯台 台美能成功防衛台灣但代價慘痛