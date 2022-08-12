輕颱米雷今晨生成！最新路徑曝光　台灣午後防局部大雨

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）又有颱風形成了！今年第8號颱風米雷於今（12）日清晨2時生成，氣象局表預測輕颱米雷將朝北北東轉東北往日本一帶移動，對臺灣無直接影響。

根據氣象局最新資料，原位於日本南方海面的低氣壓，於今日2時發展為輕度颱風，編號第8號(國際命名: MEARI，中文譯名:米雷)，當時的中心位置在北緯29.6度，東經135.8度，即在大阪南方580公里之海面上（臺北東北東方1500公里之海面上），以每小時13轉18公里速度，向北北東進行預測朝北北東轉東北往日本一帶移動，對臺灣無直接影響。

氣象局說，今日各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後在桃園以北、中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，在嘉義以南及各山區容易出現短延時強降雨，有局部大雨發生的機率，下午外出活動的朋友建議攜帶雨具備用。

溫度方面，各地高溫約33至35度，其中大臺北及東半部局部地區容易出現36度以上高溫，花東甚至有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線也偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分。

根據保署空氣品質預報資訊：今日環境風場為西南風，全臺高溫炎熱，擴散條件佳；北部空品區位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。