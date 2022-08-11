Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

婦團: 台灣女性應對「數位跟蹤騷擾」案件　宜提升個人資安•及時截圖蒐證

➤現代婦女基金會今年上半年共服務101名數位跟蹤騷擾被害人，其中有9成為女性，而加害者則有95%為男性，顯見跟蹤騷擾就是一種性別暴力。➤若近一步分析數據，加害人有9成為被害人的現任或前任親密伴侶。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/11 20:25
「數位跟蹤騷擾」犯罪案件攀升，現代婦女基金會10日舉辦記者會，從個案現況、法律因應、案件偵查到資安防堵等層面，提醒民眾認識數位跟蹤騷擾的...

「數位跟蹤騷擾」犯罪案件攀升，現代婦女基金會10日舉辦記者會，從個案現況、法律因應、案件偵查到資安防堵等層面，提醒民眾認識數位跟蹤騷擾的...

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）《跟蹤騷擾防制法》今年6月1日上路以來，警政單位首月就受理近400件案件，婦團表示，新興科技已成跟蹤騷擾的犯罪工具，呼籲民眾留意、提升個人資訊安全，也應截圖蒐證，避免錯失時機。

「數位跟蹤騷擾」犯罪案件攀升，現代婦女基金會昨(10日）舉辦記者會，從個案現況、法律因應、案件偵查到資安防堵等層面，提醒民眾認識數位跟蹤騷擾的危害及因應方法。

現代婦女基金會董事王如玄於會中表示，跟蹤騷擾防制法6月上路，警政單位首月就受理394件跟蹤騷擾案件，每天平均有10多件跟蹤騷擾案件發生。

王如玄說，現代婦女基金會今年上半年共服務101名數位跟蹤騷擾被害人，其中有9成為女性，而加害者則有95%為男性，顯見跟蹤騷擾就是一種性別暴力，若近一步分析數據，加害人有9成為被害人的現任或前任親密伴侶。

至於跟蹤騷擾的持續時間，中央社引述王如玄指出，以1至6個月佔53.5%最多，其次是7個月至12個月佔14.9%，也有高達1/4的被害者遭跟騷逾1年，其中更有被害人被跟蹤了26年，可見跟蹤騷擾絕非短時間，也非被害人獨力就可以擺脫，需要公權力介入、專業人員和親友協助。

王如玄說，基金會協助的數位跟蹤騷擾案件，犯罪手法以「利用數位工具進行跟蹤」佔70.3%最多，其中包含「加害人傳送威脅傷害被害人、親友或毀損財物的訊息」（28.7%），「透過email、即時通訊、簡訊、社群媒體、論壇等傳播被害人流言和丟臉的事件」（13.9%）以及「以GPS追緝被害人行蹤」（11.9%）等。

此外，「利用數位工具性騷擾」則以「傳送過份或無理要求的訊息，並期待被害人配合」最多，佔30.7%，其次為「傳送暗示希望與被害人有更親密關係的訊息/私訊/留言或影像」15.8%，某些加害人更會「運用科技侵入被害者的資訊設備或竊取資料」，佔14.9%，透過阻斷網路服務或連結，讓被害人無法使用手機或電腦，甚至變更或接管被害人帳號、角色身份。

王如玄認為，從「人肉搜索」案件佔11.9%可發現，個人留存於網路、社群的各項資料都可能成為自己被跟蹤或傷害的工具，進一步更可能會造成實體生活的跟騷與破壞。

新興科技已然成跟蹤騷擾案的犯罪工具，台灣警察專科學校副教授吳啟安提醒，預防數位跟蹤騷擾最重要的就是提升個人的資訊安全

不下載來路不明程式、不點擊不明連結，保持手機不離身，並留意生活圈中有無跟你同路徑的人經常與你隨行。

吳啟安也說，若有安全疑慮，請受害者馬上報警，並要提出

符合跟蹤騷擾防制法的4大要件，包含「對特定人為之」、「案件與性或性別有關」、「加害人持續或反覆跟騷」，以及「違反被害人意願而使人心生畏怖」。

針對通訊與社群媒體跟蹤騷擾，吳啟安也說，現在不少社群軟體有收回訊息的功能，許多加害人留言或傳訊息後會在時限內或是確認被害人已讀後隨即收回，

建議被害人當下一定要先截圖蒐集證據，之後再去查看詳細內容，不要等看完內容再截圖，以免錯失蒐證時機。

婦團: 台灣女性應對「數位跟蹤騷擾」案件　宜提升個人資安•及時截圖蒐證
數位
跟蹤騷擾
新興科技
犯罪
現代婦女基金會
王如玄
GPS
人肉搜索

相關新聞

Tiffany & Co.進軍元宇宙首個NFT項目　限量CryptoPunk墜鍊售價破百萬一年後交貨被搶光
Tiffany & Co.進軍元宇宙首個NFT項目　限量CryptoPunk墜鍊售價破百萬一年後交貨被搶光
2022/08/11 12:17
台灣數位發展部首屆部長唐鳯 8日同台高志明、國內數位科技產業代表交流
台灣數位發展部首屆部長唐鳯 8日同台高志明、國內數位科技產業代表交流
2022/08/08 15:00
台灣「數位發展部」首屆部長人選出爐！政院下午將宣布唐鳯出任
台灣「數位發展部」首屆部長人選出爐！政院下午將宣布唐鳯出任
2022/08/05 15:00
2022國際商會數位經濟委員會分享會 聚焦資安新趨勢
2022國際商會數位經濟委員會分享會 聚焦資安新趨勢
2022/08/04 17:41
擘劃台灣港灣城市藍色經濟　2022智慧港灣全球論壇8/24登場
擘劃台灣港灣城市藍色經濟　2022智慧港灣全球論壇8/24登場
2022/08/03 16:01

更新時間 : 2022-08-11 21:58 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
更新！【退款品項、方式看這】哈根達斯「香草精」驗出致癌物　台灣食藥署下令5口味、45萬杯停售回收　業者：即起開放退款
更新！【退款品項、方式看這】哈根達斯「香草精」驗出致癌物　台灣食藥署下令5口味、45萬杯停售回收　業者：即起開放退款
台灣家樂福廣告挨轟霸凌新住民　網紅阿翰自創角色越南媳婦「阮月嬌」惹議後首度回應
台灣家樂福廣告挨轟霸凌新住民　網紅阿翰自創角色越南媳婦「阮月嬌」惹議後首度回應
【更新】台灣大學召開記者會：林智堅抄襲余正煌論文情節嚴重　撤銷碩士學位
【更新】台灣大學召開記者會：林智堅抄襲余正煌論文情節嚴重　撤銷碩士學位
【影】蕭美琴接受美媒訪問 談中國外交力量下台灣怎麼做、該信賴誰
【影】蕭美琴接受美媒訪問 談中國外交力量下台灣怎麼做、該信賴誰
台灣數位發展部首屆部長唐鳯 8日同台高志明、國內數位科技產業代表交流
台灣數位發展部首屆部長唐鳯 8日同台高志明、國內數位科技產業代表交流
柬埔寨打工內幕太可怕！呂秋遠曝求救訊息 受短期高薪吸引淪血奴、賣器官
柬埔寨打工內幕太可怕！呂秋遠曝求救訊息 受短期高薪吸引淪血奴、賣器官
「%Arabica」台灣首店絕美開幕！日本京都人氣咖啡店落腳象山　純白外觀搭配紅磚席捲IG
「%Arabica」台灣首店絕美開幕！日本京都人氣咖啡店落腳象山　純白外觀搭配紅磚席捲IG
「2022保險信望愛獎」揭曉　富邦人壽、富邦產險獲24項大獎
「2022保險信望愛獎」揭曉　富邦人壽、富邦產險獲24項大獎