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中共軍演結束 蔡總統首訪空軍作戰指揮部：中共武力威脅未歇

總統指出，當前，中共的武力威脅並未降低，但我們不會升高衝突，也不會挑起爭端，我們會堅定的捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/08/11 18:48
蔡英文總統今（11）日下午勗勉空軍作戰指揮部。（圖/總統府提供）

蔡英文總統今（11）日下午勗勉空軍作戰指揮部。（圖/總統府提供）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）中共環台軍事演習至今（11日）結束，總統蔡英文下午勗勉空軍作戰指揮部，除感謝國軍不分晝夜守護台灣外，也提到當前中國武力的威脅並未降低，她強調，台灣不會升級衝突，也不會挑起爭端。

根據總統府新聞稿，總統今至空軍作戰指揮部致詞時表示，此行最重要的目的，就是要慰勞國軍在中共軍演這段期間的辛勞，各單位都非常辛苦，她要代表全體國人同胞，向大家致上最深的感謝。

總統指出，當前，中共的武力威脅並未降低，但我們不會升高衝突，也不會挑起爭端，我們會堅定的捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。

總統表示，國軍在不同崗位上，精確掌握共軍可能行動，全神貫注執行戰備任務，才能確保台灣防衛的第一線，也守住國家的安全，讓民眾能安心如常的生活。

總統強調，國軍的使命是備戰不求戰、應戰不避戰，現在面對中共的軍事挑釁，前線弟兄姐妹肯定有繁忙勤務，不過她相信訓練有素的國軍一定扛得起這樣的重責大任。她會和國軍站在一起，團結的台灣人民也會給國軍最大的支持，做國軍最堅強的後盾。

最後，總統再次感謝國軍不分晝夜，守護臺灣的領空、守護人民的安全，她說，國軍保家衛國的決心，不僅令她深受感動，全體國人同胞也都深刻地感受到。

總統也請全體國軍同仁繼續保持高昂的士氣，讓全世界看到，中華民國國軍對「國土主權、寸土不讓；自由民主、堅守不退」的決心。
總統府
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空軍作戰指揮部
國軍
武力威脅
民主自由

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