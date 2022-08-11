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台北老爺明宮片皮鴨 再創經典新高度

By 台灣英文新聞
2022/08/11 17:45
台北老爺明宮片皮鴨 再創經典新高度
台北老爺明宮片皮鴨 再創經典新高度

俗話說「大暑老鴨勝補藥」，炎炎夏日食慾不振，鴨肉正是特別適合在此時食用的肉類，具備高蛋白、低脂肪的營養特性，又能達到人體清熱健脾之效。台北老爺酒店推出的「明宮片皮鴨」，在原有的傳統經典架構下，創造出爽口又無負擔的多種吃法組合，完整享受鴨肉料理的美味和多變層次，依據家庭、同事或是好友聚會享用，規劃一鴨多吃的選項，一舉讓烤鴨控們吃出該有的幸福儀式感，找回被酷暑奪走的胃口。

烤鴨是廣受消費者喜愛的桌上佳餚，也是人人皆知的中式料理，但是要做到色香味俱全，從選擇鴨隻直到最後送上客人面前，每一個環節都要講究。台北老爺酒店的「明宮」粵菜廳，力求呈現經典名菜風采，擁有近30年粵式料理經驗的燒臘副主廚高松誠，自台中、新竹的餐廳與台北五星級飯店不斷累積廚藝，勇於嘗試各種可能，演繹粵菜精髓。

精細的「明宮片皮鴨」背後，是不輕易妥協的精神展現，致力呈現不同的飲食感受。走遍全台各地後選用來自宜蘭重量約3公斤、大小適中的櫻桃鴨為主角，由於生長在鄰近花蓮好山好水的慢活環境下，油脂含量與肉質口感恰到好處，可說是高品質、星級美味的最佳代表。另外，為了令烤鴨切面光滑完整、避免鴨油汩汩流出，造成上色不均，因此嚴選表皮無破損、內外清洗乾淨的鴨隻，從源頭即進行嚴格的品質管理。

一隻烤鴨就能變化出八道美味料理，這部分也是「明宮片皮鴨」能從市場中脫穎而出的魅力所在。第一吃限定為「片皮鴨」，除了搭配蔥段、黃瓜、甜麵醬及Q彈薄透餅皮這些最佳配角的傳統吃法，還能佐以剝皮辣椒增添醃漬風味和辣度。高松誠副主廚亦研發全新的醬料吃法，根據自己出生於台南關廟的緣故，使用在地土鳳梨獨創微酸微甜的鳳梨醬，第一口伴隨著皮脆肉嫩吃下肚，開胃又能增加食慾，不時還能扮演解膩的角色，同時吃得到經典及創意風味。若只吃經典片鴨覺得意猶未盡，還能在第二吃及第三吃中選擇其他不同的鴨肉料理，讓口感再升級，例如三杯鴨架、蒜酥鴨架、炒鴨絲，以及爽口的生菜鴨鬆，鹹香夠味又不油膩，放進嘴裡傳出的清脆聲響，是夏日餐桌上最好聽的節奏。

「明宮片皮鴨」處理過程繁瑣複雜，需要三天前預定。首先，洗淨自然瀝乾後，鴨膛肚內填入特殊獨家秘方進行醃製，有助於在烤製過程逼出鴨皮及鴨肉香料香氣，充分鎖住肉汁。隔日進行汆燙，糖水上漿的過程讓皮更酥更亮，完成後吊掛風乾並保持在固定溫度將水分去除。客人用餐當日，再遵循掛爐烘烤手法，嚴格掌控火候把關，還要不時地翻轉燎烤，讓每吋鴨肉均勻熟成，將鴨皮烘烤至呈現紅潤的誘人光澤，香味

亦隨之飄出，這一切完全需仰賴師傅的多年經驗。上桌前會再進行油淋，使其更為酥脆，加上師傅快狠準不拖泥帶水的精湛刀工，片下連皮帶肉，厚薄均勻的20片肉、20片皮，每一塊大小都要盡量相同，最終在燈光照射下於盤中化為藝術品。

喜愛喝湯的老饕們，還能享用鴨粥、湯米粉、還有香氣四溢的濃湯鴨架娃娃菜。精心獻藝的濃湯鴨架娃娃菜，是先將烤鴨的鴨架子熬成香濃湯底，每一口都喝到鮮美順口的鴨隻精華，樸素的娃娃菜口感清爽鮮甜，即使甘甜裡仍可吃出吸足了鴨湯鮮味的餘韻，呈現與眾不同的鴨香風味，綿密的經典味為整個餐點劃下圓滿句點。每份烤鴨二吃2,480元，三吃為2,780元，另外還可以搭配明宮粵菜廳招牌餐點如西施泡飯、桂花鰻魚等，成就餐桌上的色香味饗宴。

更新時間 : 2022-08-11 18:34 GMT+08:00

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