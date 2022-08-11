來客達千萬！8月13日、14日龜吼漁夫市集前50位遊客摸彩贈好禮

龜吼漁夫市集自2016年起裝設人流系統，經統計，近日累積遊客數突破1,000萬人次！為了感謝廣大遊客對龜吼漁夫市集的愛護與支持，特於8月13至14日，每天提供前50位遊客免費摸彩1次，獎品有仟元市集消費抵用券、冷凍小卷、石花凍等當地特色海產!再加碼消費「滿千送百優惠」活動，歡迎闔家前往龜吼漁夫市集吃海鮮、享好康！
龜吼漁夫市集座落在龜吼漁港旁邊，是萬里蟹主要產地之一，場內共有43家攤商，許多店家是由在地船家直營開店販售，提供進港後尚青生鮮海產，除了常年備有的萬里蟹之外，還有夏季盛產的小卷、限定野生海膽，以及船釣石斑、紅甘等新鮮漁獲，樣樣都讓人垂涎欲滴、吮指回味，每到假日吸引無數遊客到龜吼漁夫市集嚐鮮。
為慶祝市集來客數突破1,000萬人次，管理商新方海產批發實業有限公司特於8月13至14日推出摸彩贈好禮活動，每日提供50份獎項，要送給前50名進場的遊客，獎品有石花凍35份、冷凍小卷10份及1,000元市集消費抵用券5張，於活動日上午10時10分開放排隊，10時30分開始摸彩，每人限摸彩1次，另外龜吼漁港漁夫市集指定攤位(攤號：1、5、6、10、11、12、15、16、17、21、28、29、30、31、33、34、35、39、41、42、99，共21攤)，再加碼消費滿千送百優惠活動，遊客在指定攤位單筆購買1,000元，即由該攤位贈送100元等值產品，單筆購買2,000元送200元等值產品，以此類推，歡迎民眾前來試手氣，享用當地最優質的海產！
自駕前往龜吼的朋友們，除了在漁澳路上「龜吼停車場」外，旁邊還有「翡翠灣停車場(原「石角停車場」)」，從臺2線右轉進入龜吼石角路後，在第一個紅綠燈號誌右轉海角街即可抵達，該停車場總共127個汽車格，並設有便利的車牌辨識系統，且支援現金、悠遊卡及電子行動支付，更符合現今遊客需求。而沿著停車場旁海濱步道步行前往市集只要5分鐘，往來步道彩繪圖樣非常童趣可愛，沿途還可欣賞沙灘美景，歡迎前往龜吼遊玩朋友們多多利用。
新北市漁業處表示，龜吼漁夫市集主要由當地漁民經營，販賣自家漁船捕獲的生鮮魚獲，漁民個性純樸直爽，還會熱心幫客人挑選優質魚貨，歡迎闔家前往，品嚐最道地海鮮魅力，滿足口腹之欲後，接續往野柳方向步行，沿途欣賞萬里蟹主題公園及維納斯海岸線的美景，還能到野柳地質公園朝聖女王頭奇岩，在暑假結束前闔家共度美好假期。
照片來源：新北市政府漁業處提供
照片來源：新北市政府漁業處提供