來客達千萬！8月13日、14日龜吼漁夫市集前50位遊客摸彩贈好禮

龜吼漁夫市集自2016年起裝設人流系統，經統計， 近日累積遊客數突破1,000萬人次！為了感謝廣大遊客對龜吼漁 夫市集的愛護與支持，特於8月13至14日，每天提供前50位遊 客免費摸彩1次，獎品有仟元市集消費抵用券、冷凍小卷、石花凍等 當地特色海產!再加碼消費「滿千送百優惠」活動，歡迎闔家前往龜 吼漁夫市集吃海鮮、享好康！

龜吼漁夫市集座落在龜吼漁港旁邊，是萬里蟹主要產地之一， 場內共有43家攤商，許多店家是由在地船家直營開店販售， 提供進港後尚青生鮮海產，除了常年備有的萬里蟹之外， 還有夏季盛產的小卷、限定野生海膽，以及船釣石斑、 紅甘等新鮮漁獲，樣樣都讓人垂涎欲滴、吮指回味， 每到假日吸引無數遊客到龜吼漁夫市集嚐鮮。

為慶祝市集來客數突破1,000萬人次， 管理商新方海產批發實業有限公司特於8月13至14日推出摸彩贈 好禮活動，每日提供50份獎項，要送給前50名進場的遊客， 獎品有石花凍35份、冷凍小卷10份及1,000元市集消費抵用 券5張，於活動日上午10時10分開放排隊，10時30分開始摸 彩，每人限摸彩1次，另外龜吼漁港漁夫市集指定攤位(攤號：1、 5、6、10、11、12、15、16、17、21、28、29 、30、31、33、34、35、39、41、42、99，共2 1攤)，再加碼消費滿千送百優惠活動，遊客在指定攤位單筆購買1 ,000元，即由該攤位贈送100元等值產品，單筆購買2, 000元送200元等值產品，以此類推，歡迎民眾前來試手氣， 享用當地最優質的海產！

自駕前往龜吼的朋友們，除了在漁澳路上「龜吼停車場」外， 旁邊還有「翡翠灣停車場(原「石角停車場」)」，從臺2線右轉進 入龜吼石角路後，在第一個紅綠燈號誌右轉海角街即可抵達， 該停車場總共127個汽車格，並設有便利的車牌辨識系統， 且支援現金、悠遊卡及電子行動支付，更符合現今遊客需求。 而沿著停車場旁海濱步道步行前往市集只要5分鐘，往來步道彩繪圖 樣非常童趣可愛，沿途還可欣賞沙灘美景， 歡迎前往龜吼遊玩朋友們多多利用。

新北市漁業處表示，龜吼漁夫市集主要由當地漁民經營， 販賣自家漁船捕獲的生鮮魚獲，漁民個性純樸直爽， 還會熱心幫客人挑選優質魚貨，歡迎闔家前往， 品嚐最道地海鮮魅力，滿足口腹之欲後，接續往野柳方向步行， 沿途欣賞萬里蟹主題公園及維納斯海岸線的美景， 還能到野柳地質公園朝聖女王頭奇岩， 在暑假結束前闔家共度美好假期。

照片來源：新北市政府漁業處提供

照片來源：新北市政府漁業處提供