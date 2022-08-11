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疫情下台灣飯店業紛改建•旗下餐廳搬遷展新貌　餐飲市場回溫•瓦城、乾杯7月營收年增逾9成

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，不少飯店業者選擇在疫情期間危老重建或是都更改建等，像是六福客棧、神旺大飯店、西華飯店、華泰王子大飯店，而各飯店旗下的知名餐廳也不少家選擇搬遷，要讓老味道持續保留。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/11 17:59
圖/驢子餐廳 (<a href="https://www.chunplace.com.tw/" target="_blank">春大直官網</a>)

圖/驢子餐廳 (春大直官網)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）受到COVID-19疫情影響，不少飯店宣布危老重建，飯店旗下餐廳則是另尋店址，像是華泰飯店旗下的九華樓及驢子餐廳落腳春大直；台北國賓飯店旗下的A Cut牛排館則是預計9月落腳中山區。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，不少飯店業者選擇在疫情期間危老重建或是都更改建等，像是六福客棧、神旺大飯店、西華飯店、華泰王子大飯店，而各飯店旗下的知名餐廳也不少家選擇搬遷，要讓老味道持續保留。

華泰王子大飯店旗下的九華樓跟驢子餐廳深受不少老饕喜愛，根據華泰飯店新聞稿，配合飯店政策，今年7月起2家餐廳搬遷至春大直商場重新營運，由32年資歷的華泰大飯店集團廚藝總監黃傳明帶領原九華樓廚藝團隊，以及23年資歷西餐主廚蔡泰源帶領原驢子餐廳廚藝團隊，轉戰大直一級戰區

中央社11日報導, 創立於民國76年的「九華樓」在春大直重新營運後，菜單上除了保有過去的經典菜色外，也加入不少創新風格的新菜色，空間設計更跳脫以往傳統粵式餐廳的風格，改以Wabi Sabi侘寂風格為基底，創造出洞穴感的劇場效果。

驢子餐廳則是將空間設計延續林森北路時期的裝潢風格，將原餐廳的水晶燈、鎢絲燈、以及具50年歷史風華的義大利馬賽克拼貼原汁原味移植到新店址。

另外，台北國賓飯店也因應危老改建計畫，將米其林一星餐廳A Cut牛排館搬遷到中山區遼寧街重啟爐灶，預計今年9月可以重新開張營業。

位於東區的神旺大飯店日前也宣布將在今年9月歇業，並在年底啟動改建計畫，旗下的餐飲品牌「潮品集」潮州餐廳與「普諾麵包坊」，則會另覓新據點。

疫情趨緩，餐飲市場回溫，加上去年基期較低，餐飲股業績亮眼，瓦城7月營收年增96.86%、乾杯7月營收也年增92.96%，旗下有麥味登等品牌的揚秦7月營收創單月新高，上半年每股盈餘（EPS）則翻倍成長。

夏季連日高溫與暑假助攻，全台各大百貨迎人潮，進而帶動餐飲內用市場持續升溫。

瓦城公布7月營收，受惠於旗下品牌遍布各大百貨的優勢，7月營收達4.3億元，年增96.86%，創下疫情以來亮眼表現。

另外，瓦城年度雙位數展店計畫持續進行，集團於7月1日在新光三越高雄左營店開出高雄第2家「時時香」，同時也是今年開出的第4家新店，另看準台南市場潛力，集團於8月1日在南紡購物中心再開立全台第65家「瓦城」，在展店效益助攻之下，8月營收有望持續成長。

興櫃餐飲公司乾杯公布7月自結合併營收3.46億元，月增34.63%，較去年同期1.79億元年增92.96%，由於去年台灣三級警戒禁止餐飲內用影響，年增率比較基期低所致。

乾杯累計1月至7月自結合併營收19.38億元，較去年同期15.73億元，年增23.19%。

乾杯集團表示，兩岸復甦營收逐月回升，受惠展店效益顯現，7月單月、累積雙創同期新高，並改寫歷年單月次高紀錄，倘若中國市場持續穩定復甦，反彈力道將更顯強勁。

美食-KY自結7月合併營收16.4億元，與去年同期比較，衰退幅度收斂至1.5%，連續4個月改善。

法人分析，儘管美食-KY亞州市場持續受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，營收還沒回到疫情前的水準，但北美市場受惠同店營收成長，7月營業規模已經較疫情前的2019年同期成長至少20%，占美食-KY合併營收的比重更高達3成；中國市場因防疫壓抑餐飲行業復甦動能，85度C同店銷售表現也因此低於去年同期，但衰退比率控制在個位數。

旗下有麥味登等品牌的揚秦國際企業7月自結營1.61億元，年增29.51%，月增2.02%，創單月歷史新高，主因為每年暑假期間為早午餐產業旺季，平日內用人潮已恢復熱絡。

揚秦上半年營收為8.96億元，年增17.61%，創同期歷史新高，稅後純益0.61億元，年增106.77%，每股盈餘（EPS）為3.06元。

中央社10日引述揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，今年上半年營運表現，雖然仍受本土疫情升溫，全台確診者多點爆發的影響，但隨著「與病共存」的政策方向，即使本土疫情起伏不定，門市營運與消費者習性已進入新常態，營收穩定成長，相較於去年上半年三級警戒的衝擊，今年上半年每股純益與去年同期相比，EPS呈現翻倍成長。

飯店股雲品7月合併營收1.67億元，月增43%、年增335%。1月到7月累計營收為10.48億元，年增36%。第2季因疫情虧損，稅後淨損0.32億元、每股虧0.35元，累計上半年稅後淨利0.36億元，年增236%、EPS為0.4元，年增214%。

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