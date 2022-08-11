新北獲全國技能競賽9金5銀11銅等計51獎　青少年組金牌全國之冠

第52屆全國技能競賽日前於勞動力發展署中彰投分署 等5個競賽場地辦理，共計有68個職類競賽(56個青年組、12 個青少年組)，來自全國各地共計975名選手進行決賽。新北市有 98位選手代表出賽（26位青少年組，72位青年組），抱回9金 5銀11銅等計51獎。更在12個青少年組職類競賽中，贏得5個 冠軍，金牌數為全國之冠。

教育局表示，全國技能競賽堪稱是技職奧運前哨站，各區各職類別前 三名甚至有機會參加國手選拔， 最後代表臺灣參與奧運殿堂等級的國際技能競賽，為國爭光。 本次在青少年組部分，新北榮獲5金、3銀、5銅、4位第四名、4 位第五名。5金由新北高工、淡水商工、 福營國中及林口國中分別獲得商務軟體設計、網頁技術、餐飲服務、 3D數位遊戲藝術、平面設計技術職種冠軍。 另青年組於行動應用開發、網頁技術、漆作裝潢、旅館接待4職種， 獲得4金。此外還有2銀、6銅、4位第四名、3位第五名、11位 佳作，表現優異。

新北高工學生呂治寬去年已在第51屆競賽青少年組商務軟體設計得 到金牌，今年轉換職種榮獲網頁技術職種金牌，可謂是雙料金牌王。 他表示自己曾經有段自我探索混沌期， 在母親鼓勵及新北高工陳錫齡及洪儒老師們引導下， 努力學習程式讓自己找到前進的方向，持續精進技術由谷底走出來。

瑞芳高工學生高浩慈抱回漆作裝潢職種金牌，他表示自己擅長實作， 聽說當培訓選手獲得獎項，有機會保送國立科大， 便一股腦地栽進漆作裝潢領域中， 為了向父親證明自己選的路是對的，奮力拿下金牌獻給父親與奶奶。 此外，感謝瑞芳高工蔡須全老師的指導及教育局首創技能培訓機制， 全力栽培對技職有興趣之學生，讓自己有成功的機會。

另外，新北高工成立全國唯一「新北資訊國手培育中心」， 讓青少年組及青年組學生能互相切磋技術， 透過技能扎根世界技職人才。因此也培養一對技職兄弟檔， 哥哥賴韋呈獲得51屆全國技能競賽商務軟體設計金牌， 技優保送國立臺灣科技大學及當選全國技藝績優學生、 弟弟賴韋宏則獲得52屆全國技能競賽行動應用開發金牌， 堪稱全國最強兄弟檔。

教育局長張明文表示，新北市自108年起推動4年4億「 贏得未來，技職人才」計畫，率先以國際、專業、扎根、 跨域及創新五大面向培育多元人才，獨家推動三級培訓及6種技職競 賽人才育成策略，讓每個孩子挑戰自我、締造佳績。 另首創加碼獎勵金激勵孩子及指導教師， 參加國際技能競賽學生最高可得120萬、教師40萬元， 每年補助逾千萬，協助五大類技藝及技能競賽超過百名選手， 引領新北技職邁向國際。

青年組部分，新北在行動應用開發、網頁技術、漆作裝潢、旅館接待4職種，獲得4金。另有2銀、6銅、4位第四名、3位第五名、11位佳作，表現優異。(照片來源：新北市政府教育局提供)