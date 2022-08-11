【猴痘小百科】傳播方式、全球確診與死亡人數統計、全球疫情現況、QA一次看

（台灣英文新聞／朱明珠 整理報導）2022年4月以前，猴痘的疫區以西非和中非地區為主，但自5月7日起，英國出現首例本土個案後，迅速在全球擴散，截至10日，全球猴痘通報確診病例已達32042起。以下為台灣英文新聞為讀者整理的猴痘小百科，包含猴痘的介紹、傳播方式、全球的最新疫情等，另有每週更新全球確診和死亡人數統計。

世界衛生組織7月23日宣布，猴痘已符合全球公共衛生緊急事件之定義，意味著各國必須採取進一步因應措施以防止疫情擴散。

自今年5月7日起至8月10日，全球猴痘通報確診病例已達32042起，已在逾84國現蹤，美國病例數位居全球之冠，共9461例，排名第二、三名分別為西班牙5162例、英國3022例。全球確診病例中共有10人死亡。

台灣目前共有3例猴痘境外移入個案，台灣衛福部疾管署已經把猴痘列為第二類法定傳染病。我國向國外採購之猴痘口服抗病毒藥物tecovirimat共504人份，已於7月27日晚間運抵台灣。

圖片取自Our World in Data

什麼是猴痘？

1958年首次從研究用猴子身上被發現，因此將該病命名為「猴痘」(Monkeypox)；屬人畜共通傳染病，在今年5月初以前，主要都是由齧齒動物和靈長類動物傳播給人類。

人類感染猴痘病毒最早的個案是1970年在剛果民主共和國的一名9個月男孩，此後中非和西非靠近熱帶雨林的偏遠地區陸續有個案報告。

猴痘病毒可分為中非(剛果盆地)分支病毒和西非分支病毒，中非分支比西非分支病毒更容易傳播和嚴重，中非分支致死率高達10%，而西非分支致死率約為1%。

隨著1980年天花消滅和之後停止接種天花疫苗，猴痘成為現存最嚴重的正痘病毒感染症。

猴痘於非疫區的歷年確診病例：

2003年美國出現猴痘病例，是非洲地區之外首次猴痘病例報告，累計47名病例，大多數患者曾接觸受到猴痘病毒感染的進口寵物鼠而感染。

2018年9月至2022年5月，在英國、以色列、新加坡、美國等國亦陸續報告自非洲境外移入病例。

傳播方式：

人畜共通傳染：直接接觸感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜而被感染。食用受感染的動物肉類也是一種危險因子。

人傳人：接觸到感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被污染物品而感染。飛沫傳播需在長時間面對面接觸情境下較容易發生。

產婦若感染猴痘病毒，可經胎盤垂直傳染給胎兒，或於產程中因接觸而傳染。

但此波全球疫情為首次男男性行為者（MSM）持續傳播案例，評估病毒通過密切接觸人傳人之風險為高。

潛伏期：

約為5-21天，通常為6-13天。

臨床症狀：

症狀與天花相似，但病情較輕微。症狀包括發燒、畏寒/寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大(如耳週、腋窩、頸部或腹股溝等處)、極度倦怠。

發燒一至三天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見。皮膚病灶出現後會依斑疹(macules)、丘疹(papules)、水泡(vesicles)、膿疱(pustules)階段變化，最終結痂(crust)脫落，嚴重病患疹子數目可達數千。

症狀持續14至21天，致死率低於10%，大多數個案可於幾週內康復。

兒童及免疫功能低下者尤其容易重症，併發症包括繼發性細菌感染、肺炎、敗血症等。

但2022年5月起的這波疫情，目前經PCR確診之樣本均為西非分支猴痘病毒，且根據美國疾病管制與預防中心(CDC)報告，病患症狀表現較不典型，包括皮疹最早出現於生殖器或會陰部，且不一定會擴散至身體其他部位，發燒等前驅症狀較不明顯，因此在就醫時容易與其他性傳染病混淆。

治療照護：

根據世界衛生組織WHO表示，一般來說，感染猴痘後會出現發燒、疼痛和皮膚損傷等輕微的症狀，約在2到4個星期內康復。

我國疾管署進一步解釋，大多數猴痘病患的病程為自限性(self-limiting)，因此以輸液治療與維持營養等支持性療法為主，以減輕症狀和併發症。目前有數種藥物可用於治療，但僅建議嚴重病患或免疫低下者使用。我國已採購並配置抗病毒藥物 （Tecovirimat）提供國內出現重症患者時使用。