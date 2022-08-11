臺灣證券交易所：全體上市公司2022年7月份　當月營收較2021年同期成長6.81％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計889家及76家，共計965家皆已於2022年8月10日前完成2022年7月營收申報作業。

依據上市公司公告2022年7月營收顯示，本月份全體上市公司營收總計3兆3,098億元，較2021年同期成長2,111億元（6.81%），營收成長公司共548家，衰退公司共417家，較2020年同期則成長4,683億元（16.48%）。另累計1至7月全體上市公司營收總計23兆573億元，較2021年同期成長2兆1,060億元（10.05%），營收成長公司共633家，衰退公司共332家（相關資料詳如附表），較2020年同期則成長5兆5,456億元（31.67%）。

全體上市公司2022年7月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為觀光事業、油電燃氣業及航運業，衰退趨勢之主要產業為光電業、金融保險業及玻璃陶瓷業。全體上市公司1至7月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為航運業、油電燃氣業及半導體業，衰退趨勢產業為金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（7）月份營收成長較大之產業，觀光事業受國內疫情緩和及人流復甦影響，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，航運業因平均運價維持高檔，致本月較2021年同月成長；當（7）月份營收衰退較大之產業，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，玻璃陶瓷業受中國房地產及景氣下修等因素影響，玻璃價格回跌，致本月較2021年同月營收衰退。

全體上市公司累計至2022年7月營收成長較大之產業，航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，玻璃陶瓷業因玻璃價格回跌，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址為：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。