企業財報展望正面　越股醞釀反彈行情

越南因強勁的經濟增長及廉價勞動力成本持續吸引市場資金青睞， 國內目前唯一一檔越南ETF「富邦富時越南ETF」 第三次追加募集已於7/26申報生效，並於7/29取得央行核准 。目前正值越企財報公布密集期， 其中大型股業績明顯優於中小型股，整體而言， 越南因經濟基本面趨勢向上，且政府振興財政政策持續， 越股歷經前波拉回修正之後，中長期投資價值已逐漸浮現，富邦越南 (00885)ETF經理人楊貽甯建議可分批進場投資佈局。

截至7/26為止，共有590家越南上市公司發布第二季財報， 佔上市股票總數的34.2%和市值的28.3%。 已公佈財報上市公司的營收和淨利潤，第二季年比分別增長25. 3%和17.9%，其中大型股業績明顯優於中小型股。 油氣相關漲幅達17.7%、銀行類股亦有9.3%獲利增長； 反觀工業金屬類負增長表現較弱。

根據越南券商VN-Direct預測，未來兩年在胡志明交易所（ HOSE）上市公司淨利潤年比平均將成長21%，其中2022與 2023財年越企EPS將分別成長23%及19%， 此一增長為過去15年(2007~2021)均值10%的兩倍。 歷史經驗顯示，只要上市公司淨利潤年比增長超過10%(15年均 值)的年份，當年度越南證交所指數(VN-Index)股價皆呈 現正報酬。

楊貽甯進一步指出， 越南因強勁的經濟增長及廉價的勞動力成本持續吸引市場資金青睞， 相較2020年初至今年6月，全球越南ETF總資產規模已增長3 倍至逾60兆越盾。儘管富邦越南(00885)ETF追蹤的富時 越南30指數今年以來受國際股市拖累下跌最大逾2成，然而該ET F之總受益人數不減反逐月增加，截至6月底已來到近12萬人， 突破 2021年7月創下總受益人數高點。至於規模方面，截至2022 年8月10日止，富邦越南ETF(00885)在全球越南ETF 排名第二，僅次越南當地註冊的DCVFMVN Diamond ETF，因此相當具代表性。

富邦越南ETF(00885)因追蹤富時越南30指數， 成份股產業前景穩定且具備題材優勢，可望在指數觸底反彈之際， 有優於大盤的表現機會。楊貽甯強調，考量IMF預估越南今明兩年 GDP將成長6.0%及7.2%，經濟基本面強勁， 且本益比仍低於東協多數國家下，越南股市後市仍有行情可期， 建議投資人應從中長線角度布局越股。

全球越南ETF資產規模前五大

基金名稱 規模(百萬美元) DCVFM VN Diamond ETF 742 富邦越南ETF(00885) 587 VanEck越南ETF 382 VFMVN30 ETF 329 Xtracker富時越南交換UCITS ETF 300

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：202 2.8.10