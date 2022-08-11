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企業財報展望正面　越股醞釀反彈行情

By 台灣英文新聞
2022/08/11 17:01

越南因強勁的經濟增長及廉價勞動力成本持續吸引市場資金青睞，國內目前唯一一檔越南ETF「富邦富時越南ETF」第三次追加募集已於7/26申報生效，並於7/29取得央行核准。目前正值越企財報公布密集期，其中大型股業績明顯優於中小型股，整體而言，越南因經濟基本面趨勢向上，且政府振興財政政策持續，越股歷經前波拉回修正之後，中長期投資價值已逐漸浮現，富邦越南(00885)ETF經理人楊貽甯建議可分批進場投資佈局。

截至7/26為止，共有590家越南上市公司發布第二季財報，佔上市股票總數的34.2%和市值的28.3%。已公佈財報上市公司的營收和淨利潤，第二季年比分別增長25.3%和17.9%，其中大型股業績明顯優於中小型股。油氣相關漲幅達17.7%、銀行類股亦有9.3%獲利增長；反觀工業金屬類負增長表現較弱。

根據越南券商VN-Direct預測，未來兩年在胡志明交易所（HOSE）上市公司淨利潤年比平均將成長21%，其中2022與2023財年越企EPS將分別成長23%及19%，此一增長為過去15年(2007~2021)均值10%的兩倍。歷史經驗顯示，只要上市公司淨利潤年比增長超過10%(15年均值)的年份，當年度越南證交所指數(VN-Index)股價皆呈現正報酬。

楊貽甯進一步指出，越南因強勁的經濟增長及廉價的勞動力成本持續吸引市場資金青睞，相較2020年初至今年6月，全球越南ETF總資產規模已增長3倍至逾60兆越盾。儘管富邦越南(00885)ETF追蹤的富時越南30指數今年以來受國際股市拖累下跌最大逾2成，然而該ETF之總受益人數不減反逐月增加，截至6月底已來到近12萬人，突破 2021年7月創下總受益人數高點。至於規模方面，截至2022年8月10日止，富邦越南ETF(00885)在全球越南ETF排名第二，僅次越南當地註冊的DCVFMVN Diamond ETF，因此相當具代表性。

富邦越南ETF(00885)因追蹤富時越南30指數，成份股產業前景穩定且具備題材優勢，可望在指數觸底反彈之際，有優於大盤的表現機會。楊貽甯強調，考量IMF預估越南今明兩年GDP將成長6.0%及7.2%，經濟基本面強勁，且本益比仍低於東協多數國家下，越南股市後市仍有行情可期，建議投資人應從中長線角度布局越股。

全球越南ETF資產規模前五大

基金名稱

規模(百萬美元)

DCVFM VN Diamond ETF

742

富邦越南ETF(00885)

587

VanEck越南ETF

382

VFMVN30 ETF

329

Xtracker富時越南交換UCITS ETF

300

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：2022.8.10

更新時間 : 2022-08-11 17:25 GMT+08:00

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