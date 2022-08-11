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蔡英文挺林智堅　國民黨：為一人之私　傷害台大學術倫理

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/11 16:39
總統蔡英文表示，我們要一起大聲說，林智堅沒有抄襲。對此，國民黨團批蔡用總統的高度，踐踏台大百年聲譽。(圖/國民黨提供)

總統蔡英文表示，我們要一起大聲說，林智堅沒有抄襲。對此，國民黨團批蔡用總統的高度，踐踏台大百年聲譽。(圖/國民黨提供)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）台灣大學於9日宣布學術倫理審定會決議，認林智堅抄襲並撤銷碩士學位，兼任民進黨主席的蔡英文總統10日向黨內下令即日起「全黨救一人。」對此，國民黨團批蔡英文用總統的高度，踐踏台大百年聲譽，不惜為了一個人毀掉台大、毀掉台灣學術倫理、學術自由。

針對台灣大學認定林智堅論文抄襲情節嚴重、撤銷碩士學位之事。總統蔡英文昨（10）日於中常會上表示，我們要一起大聲跟大家說，林智堅沒有抄襲，要支持林智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格與清白，並下令即日起「全黨救一人。」

國民黨團今（11)）日上午召開記者會，痛批民進黨主席蔡英文用總統的高度，踐踏台大百年聲譽，不惜為了一個人毀掉台大、毀掉台灣學術倫理、學術自由。國民黨團問蔡英文，為了選舉，寧可毀掉台灣教育學術倫理的基石？國民黨團也請國人思考，要相信民進黨？還是台大？

總召曾銘宗表示，蔡英文主席說：「我們要一起大聲跟大家說，林智堅沒有抄襲。」她又說：「只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲。」

根據台大9日的新聞稿指出，此次的學術倫理審定會由蘇宏達院長擔任召集人，並聘任校內外相關領域公正學者專家多人組成審定委員會，依照學術倫理調查處理程序辦理審定作業。

曾銘宗說，蔡英文主席在中常會公開的談話，是公然汙衊、抹黑審查委員會委員，委員們是逐段、逐章、逐節比對做出審查結果，為了民進黨選舉利益，竟然要毀掉台大近百年的學術基礎。

曾銘宗表示，從這幾年政局來看，天下無不是的民進黨，是民進黨說了算，民進黨說對就對，說不對就不對，一如衛福部次長王必勝發生誹聞還生了小孩，居然能夠升官擔任次長。

同樣的標準，李眉蓁被中山大學認定碩士論文抄襲，3天後道歉承認錯誤，中山大學撤銷學位，林智堅被台大認定論文抄襲，蔡英文主席竟然稱林智堅是清白，難道蔡英文主席要為林智堅一個人，不惜毀掉台大？

曾銘宗表示，國民黨團要請問2300萬國人，到底相信台大？還是相信民進黨？台大近百年學術成就得來不易，國民黨團呼籲台大學生、台大校友、社會有志之士，全力支持台大撤銷林智堅學位的決定，年底用手中的選票，唾棄民進黨。

藍委費鴻泰表示，當蔡英文主席說出要捍衛林智堅、相信林智堅，民進黨中央指稱台大學倫會不公正之後，在蔡英文總統的FB上，湧入上千人留言，用嘲諷、用不滿表達蔡英文主席的談話，全世界也沒有一個民主國家總統，把自己的論文封存30年，甚至有不少綠營民代都呼籲蔡英文主席，「難道要跟台大對抗嗎？」

費鴻泰指出，教育部在2年前李眉蓁論文抄襲事件時，立刻提出「李眉蓁條款」，國民黨團呼籲教育部長潘文忠，就用兩年前「李眉蓁條款」一樣的方式，來面對、處裡林智堅論文抄襲撤銷學位的事情。

藍委賴士葆表示，蔡英文主席昨天的一席話，已經把自己從總統地位，拉到民進黨黨主席而已，昨天在民進黨中執會上宣布，純粹用政黨力量，用政治力量，模糊化、政治化這次很嚴肅的學術倫理問題。

賴士葆指出，質疑林智堅論文抄襲的不是只有藍營，連偏綠教授也在罵，因為學術可以擺脫政治束縛，結果蔡英文主席仗著立院國會多數暴力，居然做這樣的下令，等於不管社會怎麼說，就是要挺林智堅。

賴士葆呼籲台大校友學生，出面抗議蔡英文主席的宣布，她用總統高度踐踏高教學術獨立性，請問總統定調，教育部長能不聽嗎？她昨天的一句話等於對教育部下指導棋，以後林智堅申訴，就得想辦法讓林智堅沒事，推翻台大學倫會決定。

最後，國民黨團呼籲蔡英文主席還給學術界清白空間，請台大師生、校友和非台大校友，大家齊力連署，讓民進黨聽到，不要用政治力介入學術自由、學術倫理。
林智堅
蔡英文
論文抄襲

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