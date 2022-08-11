台灣禾馨集團涉協助詐保逾6千萬 營運長、80名產婦等上百人遭訴

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）禾馨醫療集團涉嫌透過幫助孕婦詐保，來吸引更多客戶，增加營運收入，總共詐領之保金高達6738萬餘元。涉案人包含營運長林思宏、19名保險業務員、80名產婦等共109人，今（11日）遭北檢依詐欺等罪起訴，其中林思宏與5名醫師遭求重刑。

綜合媒體報導，禾馨旗下5家診所，包含禾馨婦產科診所、禾馨民權婦幼診所、禾馨內湖婦幼診所、禾馨新生婦幼診所、禾馨桃園婦幼診所等，其醫療人員涉嫌為孕婦開立胎位不正的不實診斷證明書，讓孕婦向保險公司申請醫療給付，涉案孕婦高達80名。

檢方指出，林思宏等人為提高產婦到禾馨診所生產的誘因及診所營業額，提供產婦修改收據項目、金額的服務，把原本不在保險契約理賠範圍的費用，灌到醫師手術費等費用項目中。

此外，並非所有剖腹產均屬保險理賠範疇，禾馨診所為了讓產婦順利獲得保險理賠，讓醫師為自願性剖腹產的產婦開立胎位不正的不實診斷證明書，讓產婦得以向保險公司申請理賠。

檢方表示，19名保險業務員得知禾馨診所有開立不實診斷證明書或調整收據的服務，可讓產婦申請到保險理賠，進而將剖腹費用轉嫁保險公司支付，招攬到不少孕婦客戶來買保險。

宏泰人壽保險公司察覺到許多客戶持禾馨診所開立的胎位不正的診斷證明書申請保險理賠，但調閱客戶病歷、手術同意書等資料後，發現很多矛盾之處，因此向刑事警察局提出告訴。其他10家壽險公司也陸續跟進報案。

根據檢方，涉案醫師包括林思宏、吳孟宗、薛雅蓮、黃貴帥、林冠宏等5人，檢方認為，5人將專業運用在開立不實的診斷證明書上，更授意專科護理師、行政櫃台人員協助偽造不實的病例摘要、超音波影像及變造收據，不只傷害醫師專業形象，更危害整體保險制度的運作，建請法院對5人從重量刑。另有護理師及行政人員涉案。