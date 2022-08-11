林智堅論文風波•王世堅被民進黨批「中共同路人」台大人看不下去！

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 民進黨定調力挺林智堅，但持不同意見的民進黨台北市議員王世堅昨（10日) 說黨內有人打算發動用黨紀開除他。媒體今天(11日) 向台北市長柯文哲提問: 民進黨桃園市長參選人林智堅的論文風波，身兼民進黨主席的總統蔡英文喊話全黨挺堅，是否在與學界對著幹。

柯文哲回應，蔡總統是在逼台灣人在台大跟民進黨之間抉擇，

「既然蔡總統心意已決，那我們台灣人民也只好做抉擇」。

北市副市長黃珊珊

北市副市長黃珊珊昨(8/10) 則在臉書PO文說,

她指出, 林智堅的論文案，台大已經做出審定，代表這已經不再是單純的政治事件，而是一個權威機構所認定的學術醜聞，然而，執政黨黨意至上，全黨救一人，集體盲目護航，無法容忍半點質疑聲浪，林濁水，王世堅，這些民進黨內的良心之聲，都成為被出征的對象。



黃珊珊說她欣賞王世堅仗義直言、黑白分明的真性情，他說的沒錯，民進黨當年能在血淚中茁壯，台大扮演關鍵的角色，不能質疑台大的學術地位，以及台大捍衛學術自主的價值，「如果台大是中共同路人，那大家就一起當中共同路人吧。」

黃珊珊說，這是一個數十年忠貞黨員沉痛的肺腑之言，同為台大校友，作為他的好友，

我要呼籲民進黨好好找回良心，不要低估人民的思辨能力，更不要用各種手段，來限縮、排擠他們的言論空間。

最後她強調, 民進黨內對於林智堅論文的表態，充分反應這些政治人物能否堅持公義、判斷是非。真相，不是瞎挺來的；正義，不是用抄的，更不是用凹的。

前總統馬英九

前總統馬英九今天（11日) 說，很遺憾看到掌握權力的人，卻因為選舉考量，為了維護權力與私利，選擇不相信台灣大學；身為前總統，又是台灣大學校友，他支持台大。

台大認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林智堅碩士學位；民進黨主席蔡英文昨(10日) 向黨內喊話，要全體黨公職「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」。

馬英九今天透過臉書表示，大家也許對很多事情看法不同，對政策乃至國家挑戰的解方，也許意見不見得一致。但是誠信，正派，應該是從政者一致的標準。林智堅的論文門，在台灣大學經過嚴謹審定程序做出評斷，並撤銷林智堅碩士學位後，道理已經很清楚。

馬英九說，他也看到許多色彩不同，甚至政治立場南轅北轍的政治人物、學者們都一致認為，台灣大學的決定維護了學術最基本的尊嚴，也維護台大百年校譽。

馬英九表示，很遺憾看到掌握權力的人，卻因為選舉的考量，為了維護權力與私利，選擇不相信台灣大學，也拒絕挺台灣大學。身為前總統，又是台灣大學校友，他支持台大，更要挺台大的決定，他以台大為榮。

國民黨上午召開記者會，文傳會副主委何志勇表示，林智堅不能立信，因此學術沒有倫理，林智堅就是台灣政客中，去洗學歷的一個例子，不只學術沒倫理，施政也沒倫理，一戳就破，是禁不起挑戰的。

他呼籲林智堅要放下、要知所進退，也希望力挺林智堅的總統蔡英文，好好思考，什麼才是對台灣民主發展的長遠利益最好。

受邀出席記者會的國民黨桃園市長參選人張善政競選辦公室新媒體部總監練鴻慶說，他要請教民進黨的朋友，國民黨可以尊重中山大學的論文審查（李眉蓁碩士論文抄襲案），為什麼民進黨不能尊重台大的論文審查；並呼籲民進黨的前輩、好朋友們，對台大的攻擊，應該適可而止。