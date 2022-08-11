首爾大雨 「地下住戶」傳3死 市政府擬全面禁止半地下室住宅

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）8日晚間，南韓降下了一天300毫米的雨量，江南地區大淹水造成至少9死，其中有3名死者被發現溺死於半地下室的家中，對此，首爾市政府計劃，將禁止半地下室作為住宅使用。

水災隔（9）日，南韓總統尹錫悅至半地下室受災戶現場視察，並慰問了附近居民。住戶表示，當時有兩名男子有試著將窗戶打破，但水位在10至15分鐘內就將屋內淹滿，人員來不及逃生。

尹錫悅表示，將盡快讓大家恢復正常生活，弱勢族群安全才能使全大韓民國安全，對於這次水災帶來的不便感到抱歉。

因這次水災所造成的遺憾，南韓政府於10日提出了「為了地下及半地下室居民的安全對策」，考慮未來禁止將半地下室當作住宅使用，而目前首爾市內有約20萬戶的半地下室住戶，佔據首爾總戶數的5%。

首爾市政府正考慮在建築法中新增「禁止建造半地下室」規定，並禁止人民居住在經常積水或易積水的地區。此外，首爾也擬於本周內下令各區在批准建築許可證時，須禁止地下室供居住之用。

另，10年至20年內，首爾將陸續拆除現有的20萬戶半地下室房屋，鼓勵轉型為倉庫或停車場使用，亦計劃提供住戶們國宅或住房補助等措施。

半地下室為南韓特有文化，根據BBC報導，這些半地下室的興建，始於1970年，南韓政府要求新建的公寓都必須要有地下室，以便國家發生緊急狀況時能有個地方當作掩蔽。

許多韓劇及電影皆有關於半地下室住宅的描繪。知名電影「寄生上流」即演出了男女主角一家人在半地下室的日常生活。由於租金較便宜，即便生活環境不佳，如空氣不流通、潮濕、異味、光線不足等，甚至會受到眾人異樣眼光，經濟狀況較差的人，依然會選擇這類住所。



電影「寄生上流」中，居住於半地下室的一家人（圖／美聯社）