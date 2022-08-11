台灣邁向數位新時代！環保署推動環保數位科技管理中心　盼提升第一線工作效率與安全性

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）配合未來「環境管理署」之成立，今(11)日環保署以「環保數位科技管理中心」為示範場域，展示新一代環保稽查數位化平板及數位治理新作法，將過去稽查員抱一疊紙稽查作法升級成只要帶一臺數位平板就可迅速掌握各項污染資訊，提高作業效率。

環保署亦將環保與科技相互結合，以行動物聯網技術統合建置垃圾車車輛之遠端監控平臺，透過行車安全輔助設備、駕駛行為偵測、行車資訊診斷等，完整掌握車輛的即時運行狀態，並將資訊即時回傳至遠端監控平臺，除可提升車輛管理及排班調度效率外，亦可降低清潔隊員值勤的風險與事故。

環保署說明，面對過去污染管制作法欠缺源頭統整管理，廠商上游及下游完整流向資料難以掌握，而稽查人員紙本作法時間耗時，也影響環境執法效率，另外全國環保設施及環境衛生設施管理龐雜，而運作現場即時掌握難度高，亦影響環境設施管理的效能。

環保署表示，配合未來「環境管理署」成立，於今(2022)年率先開發新一代環保稽查數位化平板，以整合性全新視角，導入大數據、人工智慧及視覺化作法，並結合數位裝置與科技，期待讓每一位專業稽查人員成為可全面掌握列管各項資訊，近期與部分地方環保局先行試辦，並逐步推廣至全國地方環保局，讓現場電子作業更加便利，打造全新智能化精準打擊的作法，推動全國環保機關數位轉型工作，共同守護土地。

環保署接著說，為降低垃圾車在清運過程職災風險，將物聯網技術與垃圾車結合，於垃圾車體搭載盲區偵測裝置，並整合車內外鏡頭，並結合駕駛安全輔助系統，提升整體安全性，另在垃圾車後斗站立區導入智能化（AI）偵測，主動辨識清潔人員位置，期望除提升第一線工作效率之外，也兼顧清潔人員執勤的安全性。

此外，該署以中央統合的角度出發，期望建立全臺的清運車輛監控平臺，今年已與桃園市及新竹市環保局合作推動約320臺清運車輛做為示範，將全球定位系統（GPS）資訊傳輸標準化，讓管理者在監控平臺可直接掌握車輛即時位置及行駛狀態，未來將納入更多縣市的環保車輛，甚至將資料開放為Open Data，落實全國環保清運車輛數位化管理。

面對5G新世代，環保署期許未來「環境管理署」扮演好「環境管理數位發展領航者」，發展建構「環境管理雲」進行雲端數位系統統整作業，並針對環保署各項業務，分別在環境管理雲」下建置「環境執法雲」來打擊環保犯罪，「環境衛生雲」來整合環境衛生清潔消毒工作，以及「環保設施雲」來掌控全國環保設施的營運維護管理情形，以協助解決各環保機關在污染管制、環境衛生及垃圾處理所面臨數位轉型及資訊安全的問題。

行車行控中心即時現況。(照片由環保署提供)

科技執法大數據資訊及污染熱區掌握。(照片由環保署提供)