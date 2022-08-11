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迪士尼用戶數達2.21億超越Netflix 12月起將調漲38％

Investing.com的分析師哈里斯(Haris Anwar)表示，當Netflix還在想要怎麼增加訂戶數時，迪士尼正在取下更多的市場份額。他認為，迪士尼在國際市場上有更大的發展空間，它正在快速推出服務並增加新客戶。

By 娛樂組, 台灣英文新聞
2022/08/11 15:20
（示意圖/Unsplash）

（示意圖/Unsplash）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）迪士尼第3季財報指出，旗下三個平台Disney+、Hulu和ESPN+，總用戶數已超越Netflix的2億2067萬，達2億2110萬，成為全球最大的影音串流平台，迪士尼的股價更在週三股市的收盤價中上漲 6.9%。

根據路透社，2017年迪士尼搭上串流平台發展潮，決定與Netflix一同競爭這塊市場大餅，5年後，迪士尼在今（11日）公布的第3季財報中，可看見迪士尼旗下三平台Disney+全球總用戶數已超過1.52億，旗下ESPN+用戶已達2280萬，Hulu則為4620萬用戶，加總起來超越Netflix的2億2067萬。

迪士尼表示，為了吸引新客戶，迪士尼將從12月8日開始以每月7.99美元（約新台幣242元）的價格，提供有廣告的版本，與現在無廣告版本的價格相同，而無廣告的版本則將調漲38％，來到10.99美元（約新台幣332元），時間同樣是12月8日起，不過根據目前媒體報導，僅顯示美國用戶。

路透社指出，迪士尼近期在Disney+上檔的星戰影集「歐比王肯諾比」（Obi-Wan Kenobi）及漫威影集「驚奇少女」（Ms. Marvel），於第3季帶給該平台1440萬用戶，超過分析師共同預期的1000萬共識。

Investing.com的分析師哈里斯(Haris Anwar)表示，當Netflix還在想要怎麼增加訂戶數時，迪士尼正在取下更多的市場份額。他認為，迪士尼在國際市場上有更大的發展空間，它正在快速推出服務並增加新客戶。
迪士尼
Disney+
ESPN+
Hulu
Netflix
影音串流平台

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更新時間 : 2022-08-11 15:50 GMT+08:00

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