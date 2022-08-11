中共要求台灣駐立代表處改名 外交部：無權干涉主權獨立國家來往

（台灣英文新聞／李朝儀 台北報導）外傳中國駐立陶宛臨時代辦要求將台灣代表處改名及撤銷其在台設處，外交部發言人歐江安今（11）日強調，台灣與立陶宛皆為為主權獨立國家，有自主權利選擇與世界各國交往及發展關係，不容任何國家以任何理由干涉或打壓。

2021年立陶宛同意我國以台灣之名設立代表處後，立陶宛遭到中國以各種手段進行經濟與外交脅迫，不僅損害立陶宛的經貿利益，亦影響歐洲整體經濟與供應鏈安全，包括我國、歐盟、美國在內理念相近國家均一致譴責，並以實際行動展現對立陶宛的鼎力支持。

今年8月美國眾議院議長裴洛西來台，中共藉機發動圍台軍演，意圖建立新現狀。立國外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）8日在英國「每日電訊報（The Telegraph)」發表專文指出，中國因台灣設處，對立陶宛發動貿易戰，中國的作為是對歐盟和西方國家的挑戰，不應該被姑息。立陶宛本年連續派遣經創部、農業部及交通部次長率團訪問台灣，深化交流，均充分彰顯立國不畏中國打壓，以具體行動堅定支持台立深化友誼的立場。



歐江安強調，台灣與立陶宛皆為為主權獨立國家，有自主權利選擇與世界各國交往及發展關係，不容任何國家以任何理由干涉或打壓。



歐江安表示，台灣與立陶宛同樣位處捍衛共享價值的民主戰略前沿，同樣面對威權政體的政治及經濟脅迫，始終不畏艱鉅挑戰，堅守立場，同時相互扶持，共同致力於雙邊各項實質合作關係的深化。

歐江安也重申，對於立陶宛來台設處的誠摯歡迎，期望透過兩國均順利完成設處後，雙方人民友誼更加深厚，交流更加頻繁，以共同持續推動疫後經濟復甦、經貿投資、教育科研、供應鏈韌性等各項領域的密切夥伴關係。