當矽谷與五角大廈重修舊好 美國國防產業大躍進

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國雖坐擁全球一流的科技人才與實力，基於倫理等理由，科技業對國防產業始終敬而遠之。如今，隨著地緣政治風險日增，為了不讓中國專美於前，美國五角大廈殷切望向矽谷（Silicon Valley），盼能獲得一臂之力，轉型為新世代軍武強權。

根據經濟學人，五角大廈與矽谷本有著相輔相成的關係，但越戰改變了一切。反戰情緒瀰漫美國各大知名學府，史丹佛大學甚至禁止校園進行機密研究及軍事徵才活動。此一趨勢形成了文化，如Google便闡明其人工智慧（AI）科技不得涉入軍備的開發。2018年，在數千名員工連署抗議下，Google終止了向國防部爭取雲端運算合約的努力。

然而，世易時移，國際形勢的轉變，正將矽谷重新推向五角大廈。在兩股力量的強力驅使下，美國科技業正與國防產業破鏡重圓。

一是地緣政治風險。甚至在俄烏大戰爆發之前，各國國防預算就有增長之勢，這意味龐大的市場與商機，美國科技廠商豈能錯過。反無人機系統製造商Anduril正將美國盟友視為潛在新客群，軟體公司Palantir的資料分析工具則已是烏克蘭陷入戰火後歐洲各國國防部的心頭好。

第二大力量，是日新月異、形塑21世紀戰爭樣貌的科技發展。電腦運算，尤其是AI，已是新式武器與指揮控制系統不可或缺的元素。雷神（Raytheon）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）等傳統軍備供應商已無法滿足今日國防需求。

那麼，美國國防眼下最須精進的是什麼？

在飛機、坦克等獨立「平台」之外，美國亟欲擘建的是更完善的「聯合全領域指揮管制」（Joint All-Domain Command and Control，JADC2）系統，透過資訊即時分享，打造有效的戰鬥網絡。如以色列的無人機大軍就是一例，不僅成本較低，成群出動，便是一支打擊大軍。

這股「軟體為王」的風，吹向了業界，從知名廠商到新創公司，無不蠢蠢欲動。戰場上的應用產品，益多來自於科技大廠。Alphabet、Amazon、Microsoft、Oracle，就準備好瓜分國防部為期五年、90億美元的「聯合作戰雲端能力」（Joint Warfighting Cloud Capability，JWCC）合約。

Microsoft去年拿下了價值220億美元的合約，為美國陸軍打造模擬戰鬥情景的擴增實境頭戴式裝置。此外，該公司也將為美國空軍建構打擊管理系統，可有效整合不同戰區的資料來源。其他如Skydio、Palantir、c3.ai等新創公司亦分到了蓬勃國防科技市場的一杯羹。

2018年，一份國會報告指出，若美國介入台海戰爭，恐面臨「決定性的大敗」。2020年，在多個美中兵推情境中，美國終於贏了一場。經濟學人指出，這場勝利並非得力於更優越的硬體裝備，而是更靈活、靠軟體運作的「聯合全領域指揮管制」系統。