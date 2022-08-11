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何時辭職參選？北市副市長黃珊珊：仍有市政工作要做　柯文哲：「耽擱她選舉行程不好意思」

➤台北市副市長黃珊珊今天(8/11) 被問及何時辭職參選時說，現在還有很多市政工作要做，包含交接副市長蔡炳坤業務，需要時間，辭職會向外界報告。➤台北市長柯文哲今天則表示，原本預算書送到議會，副市長黃珊珊就要請辭，沒想到另名副市長蔡炳坤突然生病。但黃珊珊終究要選，「我都還覺得耽擱到她選舉行程有點不好意思」。➤柯文哲回應林智堅論文風波時說，蔡總統是在逼台灣人在台大跟民進黨之間抉擇，「既然蔡總統心意已決，那我們台灣人民也只好做抉擇」。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/11 15:04
圖/黃珊珊臉書 (後排左3白上衣者為黃珊珊) 

圖/黃珊珊臉書 (後排左3白上衣者為黃珊珊) 

更新時間: 2022-08-11 15:28

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）九合一選舉11月26日投開票，台北市副市長黃珊珊今天(8/11) 被問及何時辭職參選時說，現在還有很多市政工作要做，包含交接副市長蔡炳坤業務，需要時間，辭職會向外界報告。

黃珊珊出席「四平想BUY就BUY購物節」會前接受聯訪，媒體詢問，外傳8月底將請辭，目前是否有相關規劃。黃珊珊表示，請辭副市長時會向外界報告，目前除有很多市政工作要忙，還要交接因中風住院的蔡炳坤負責業務，需要時間。

台北市長柯文哲今天則表示，原本預算書送到議會，副市長黃珊珊就要請辭，沒想到另名副市長蔡炳坤突然生病。但黃珊珊終究要選，「我都還覺得耽擱到她選舉行程有點不好意思」。

柯文哲下午出席「台北蓋水」彩繪特色人孔設計成果展，媒體堵訪時被問及黃珊珊請辭時間點。

柯文哲說，本來北市府預算書送到議會後，黃珊珊就要請辭，沒想到副市長蔡炳坤突然生病，黃珊珊多留一天就多幫忙做事一天，「我都還覺得耽擱到她選舉行程，有點不好意思」，但黃珊珊終究要出去選、不能再拖了。

此外，媒體問民進黨桃園市長參選人林智堅的論文風波，身兼民進黨主席的總統蔡英文喊話全黨挺堅，是否在與學界對著幹。

柯文哲回應，蔡總統是在逼台灣人在台大跟民進黨之間抉擇，「既然蔡總統心意已決，那我們台灣人民也只好做抉擇」。

中央社報導, 媒體今天追問黃珊珊，若之後投入參選台北市長，是否可藉此拉抬台灣民眾黨北市議員參選人選情。黃珊珊說，選舉是一回事，把事情做好較重要，盼先爭取民眾支持。

此外，針對內湖交通解方，民進黨籍台北市長參選人陳時中今天表示，只要讓國道1號這條動脈暢通，回堵壓力自然減低，市區交通也會改善，所以要疏通多個壅塞節點，讓車流快速走出內湖，新闢匝道是有必要。

黃珊珊對此回應，解決交通方法不是畫線就好，若要規劃工程，需要有腹地、空間等，應讓專業回歸專業，不是僅畫圖而已。

被問及民進黨籍台北市議員王世堅因提到桃園市長參選人林智堅論文案引發黨內砲轟，黃珊珊說，王世堅個性耿直，王的這次談話有勇氣，政黨不能黨同伐異，有不同意見也是正常，若內部沒是非，就跟幫派一樣。

何時辭職參選？北市副市長黃珊珊：仍有市政工作要做　柯文哲：「耽擱她選舉行程不好意思」

何時辭職參選？北市副市長黃珊珊：仍有市政工作要做　柯文哲：「耽擱她選舉行程不好意思」

民進黨台北市長參選人陳時中（前中）9日在內湖區出席「2022陳時中競選市長內科園區產業後援會」成立大會，針對解決內湖交通問題也展現決心。中央社
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台北市
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