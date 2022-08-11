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因應中國突禁台灣上百家食品進口！經濟部砸2億啟動全球促銷計畫　預估2千家廠商受惠

經濟部鼓勵食品業者與國際通路商合作辦理海外促銷活動，提供業者上架電商平台、製作數位內容及影片等行銷費用的補助或優惠。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/11 14:52
照片由經濟部國際貿易局提供

照片由經濟部國際貿易局提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）因應中國突禁台灣上百家食品進口，經濟部11日表示，將提撥2億元經費推出「臺灣食品全球GO」計畫，預定自8月起至12月，密集於全球13國舉辦大型促銷活動及購物中心快閃活動等，擴大推廣我國加工食品，以協助食品業者積極布建國際市場通路，分散市場風險。

台灣加工食品近2成輸往中國市場，經濟部表示，為協助業者快速因應中國突發性限制進口之影響，「臺灣食品全球GO」計畫將從拓銷面、輔導面及金融面三大面向，協助食品加工業者度過難關。

在拓銷方面，經濟部規劃在東南亞、東北亞、歐洲與北美地區共13個國家的購物中心及超市，舉辦全球食品連環購、全球糕餅節等實體活動，並與韓國、新加坡當地最大電商平台合作辦理臺灣食品專區促銷，搭配產品發表會與記者會，廣邀各國通路商、媒體參加，以線上線下共同行銷、密集大量曝光方式，推升我國食品在國際消費市場的話題聲量，提高買氣與熱度。

經濟部預期將觸達國外消費者5萬人次，採購臺灣糕餅、飲料、乾拌麵、果乾等逾千項產品，估計將有2,000家次我方食品加工廠商受惠。

在輔導措施方面，經濟部鼓勵食品業者與國際通路商合作辦理海外促銷活動，提供業者上架電商平台、製作數位內容及影片等行銷費用的補助或優惠。另外，也提供業者為出口市場所需辦理國際食品認證標章如ISO22000、HACCP、SQF等輔導措施。

此外，經濟部亦將陸續辦理一系列國內食品活動，包括台北食品暨伴手禮國際博覽會、米食盒餐節實體展會、幸福婚宴嘉年華等設立活動專區。
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