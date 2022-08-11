中共推「對台白皮書」 外交部、陸委會：絕不接受專制政權所設兩岸終局

（台灣英文新聞／李朝儀 台北綜合報導）中國連日對台進行軍事挑釁行動不斷，窮盡武嚇、網攻、假訊息的複合式威逼壓迫，發布所謂「對台白皮書」，陳述要推進「祖國統一大業」。台灣外交部發言人歐江安今（11）日表示，相關內容不僅違背兩岸互不隸屬的長年客觀事實、違反國際法侵犯台灣主權，是屬於粗糙拙劣的政治操作，對此嚴正抗議並嚴厲譴責。

美國眾議院議長裴洛西訪台，中共發動為期5天的圍台軍演，意圖建立新現狀；8月10日更發表「對台白皮書」，妄稱台灣隸屬中國，文攻武嚇，行徑猖狂。

歐江安對此表示，對台白皮書只凸顯中國妄圖以武力侵犯台灣野心，橫蠻的挑釁行徑已破壞台海現狀及區域和平，也印證中國長期僵化的對台工作侷限。

外交部再次強調，中華民國台灣是主權國家，只有台灣民選的政府，才能在國際間代表台灣人民；中共政權沒有一日治理過台灣，自然無權代表台灣，當然也不享有對台主權。台灣的主權屬於台灣全體2350萬人民；也只有台灣人民，才能決定台灣的未來。

歐江安說，「我方絕不接受中國專制政權所先設定的兩岸終局，還想要強迫台灣人民接受。中方的橫蠻行為，只會引起台灣人民進一步的反感及國際社會的唾棄。」

歐江安進一步提出，我國與其他國家的交往與合作，中國政府無權置喙；台灣會繼續與世界各國做朋友、貢獻所長。我方繼續歡迎世界各國的友人前來訪問台灣、支持台灣。

歐江安表示，從近日中國藉機窮兵黷武、無端製造危機的行為印證，中國才是製造「國際麻煩的製造者」(international trouble maker)，造成區域動盪的問題根源。我國國家主權不容侵犯併吞、維護自由民主制度絕不退讓。我方正告北京當局立即停止對台灣的武力威脅與散布虛假陳述，切勿低估台灣政府與人民保家衛國、捍衛家園的決心與能力。

主政機關大陸委員會也已於昨（10）日正式對中共所發佈的「對台白皮書」做出抗議。陸委會表示，該文通篇充斥「一廂情願、罔顧事實」的謊言，誆稱所謂統一後發展前景，對侵犯台灣主權的粗暴行徑推諉其過。北京當局此種粗糙拙劣的政治操作，更凸顯其妄圖以武力侵犯、破壞台海及區域和平的蠻橫思維格局，也印證中共長期失敗僵化的對台工作侷限。

陸委會嚴正聲明，「台灣堅持『兩岸互不隸屬』、堅拒『一國兩制』，這才是當前的台海現狀與事實。」

陸委會還強調，中華民國是主權國家，中共政權從未一日治理過台澎金馬，其以扭曲事實的「一個中國原則」，錯誤引用聯合國憲章，妄稱對台主權、挑戰國際秩序，已遭到國際社會及眾多民主國家的嚴厲譴責與堅決反對。

陸委會進一步指出，該白皮書所謂新時代「對台總體方略」等舊調，只是為了在中共「二十大」前對內交代，一貫扯謊的宣傳伎倆。北京當局自欺欺人描繪台灣發展路徑，只是徒勞枉然，台灣人民更極度反感，主流民意早已堅定拒絕「一國兩制」，台灣前途只有台灣2,300萬人有權決定，絕不接受專制政權所設定的兩岸終局。

陸委會還強調，民主台灣是區域負責任的一方，中共才是製造區域風險危機的最大問題。正告北京當局立即停止對台武力威脅與散布虛假陳述；應清楚體認我方堅持自由民主的憲政體制、中華民國與中華人民共和國互不隸屬、主權不容侵犯併吞、中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志等「四個堅持」的主張與底線。我政府審酌評估情勢、堅守民主自由防線，呼籲全球民主夥伴持續支持台灣，遏止專制政權軍事冒進、不負責任的嚴重挑釁。