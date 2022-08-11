【8/11台灣本土+22650　死亡+44】指揮中心曝口罩NG行為：口罩反戴、只遮嘴巴、潮濕異味沒立刻更換

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（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增22,909例COVID-19確定病例，分別為22,650例本土個案及259例境外移入；另確診個案中新增44例死亡。



指揮中心表示，今日新增之22,650例本土病例，為10,296例男性，12,343例女性，11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布以六都最多，依序為新北市(4,377例)，臺中市(2,808例)，桃園市(2,604例)，臺北市(2,579例)，高雄市(1,996例)，臺南市(1,594例)。



指揮中心指出，今日新增44例本土病例死亡個案，為26例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、41例具慢性病史、34例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月10日至8月8日，死亡日期介於5月25日至8月8日。





指揮中心說明，今日新增259例境外移入個案中，為129例男性，130例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(8例)，加拿大(6例)，柬埔寨、緬甸、香港、泰國、德國及美國(各1例)移入，另239例感染國家調查中。入境日期介於今年7月13日至8月10日。



指揮中心統計，截至目前國內累計4,824,550例確診，分別為22,574例境外移入，4,801,922例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9,342例COVID-19死亡病例，其中9,327例本土，另15例為境外移入。

近來天氣越來越炎熱，烈日下民眾已戴不住口罩。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒儘管氣溫炎熱也要戴好口罩，並列出4大口罩的NG配戴方式。

羅一鈞表示，常見的NG配戴口罩情形包括：沒有每天更換、口罩反戴、清洗醫用口罩，以及口罩只遮住嘴巴卻露出鼻子。

他說明，戴著口罩說話，口罩容易產生異味、髒汙，加上夏天容易流汗，口罩容易潮濕，或身體皮脂累積，也會讓口罩防護效率變差，因此口罩應天天替換；若有破損也要立刻更換。

口罩正反面也要區分清楚，誤反戴，可從顏色深淺或看鋼印正寫方向來分辨。

另外，部分民眾會將醫用口罩清洗後曬乾再使用，羅一鈞提醒，清洗會破壞材質，影響口罩防護力。而口罩只遮嘴巴、鼻子露出，鼻子呼吸進的空氣無法被口罩阻擋過濾，病菌容易因此進入鼻腔。

羅一鈞說，將口罩正確戴好、確實遮住口鼻，並將鼻樑上的鋼條壓緊增加密合度，如此可防範空氣中的病菌外，也能避免手觸碰眼耳口鼻。