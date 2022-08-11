Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

裴洛西：訪台未背離政策 不能放任北京改變現狀

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/11 12:34
美國眾議院議長裴洛西於美東時間10日召開返美後首場記者會。（圖／美聯社）

美國眾議院議長裴洛西於美東時間10日召開返美後首場記者會。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）美國眾議院議長裴洛西率團訪台行引爭議，美東時間10日訪團召開返美後首場記者會，重申訪台之行並未背離相關政策，譴責北京以出訪一事為藉口，藉機改變現狀，並強調不能放任北京如此行事。

裴洛西（Nancy Pelosi）8月初率領國會代表團訪問印太區域，包含新加坡、馬來西亞、台灣、韓國及日本，其中台灣行因影響台海局勢備受爭議。裴洛西前一日接受媒體訪問，曾表示訪台行程「值得」，並譏諷中共於其訪台後舉行軍演，更體現習近平像「嚇壞的惡霸」。

今天裴洛西與隨團議員在國會召開記者會，再次為其台灣行辯護。她表示，訪台目的在於強調美台在現狀基礎上享有強健關係，且基於《台灣關係法》、美中三公報及六項保證。訪台並問背離相關政策，且在符合該政策下，美國不會允許中國孤立台灣。

裴洛西強調，中國阻撓台灣參與世衛組織、為國際做出貢獻，但無法阻止國會訪團前往台灣。

自由之家將台灣評為世界是最自由的國家之一，裴洛西表示，要向台灣蓬勃民主、經濟成就及年輕人擁抱民主的熱情致敬。裴洛西指責北京以其出訪作為升高情勢的由頭，企圖建立新常態，「我們不能放任此事發生」。雖不清楚中國計畫為何，但能知道的是北京正試圖往未來目標靠近。

此外，裴洛西也稱讚軍方把中國對訪團的影響降到最低，「把我們照顧的很好」。美國總統拜登在裴洛西府傳出出訪台灣時，曾說軍方認爲現在訪台「不是好主意」。

訪台成員之一的眾議院外委會主席米克斯（Gregory Meeks）指出，他們此行讓北京知道，不論中國國家主席習近平說什麼，美國都會支持友人，習近平無法主導美國議員做什麼，或不做什麼。他強調，想改變現狀的不是華府，而是北京。

眾議院情報委員會成員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）提出，美國支持台海和平及穩定，沒有任何人應透過單方面作為或武力改變現狀。尤其在俄烏戰事爆發後，美國想確保發生在烏克蘭的事，不會發生在東南亞區域，特別是台灣。

納穆希認為，北京挑釁作為只是想轉移國內問題焦點，包括經濟及新冠疫情。但這麼做將提高區域不穩定性，加上台灣經濟與區域緊密交織，進一步挑釁只會傷害中國經濟，而非強化。

眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）則指出，經過這次訪問後，日韓對推進與美國的三邊關係更持開放態度，這對台海議題來說十分重要，能提供台灣空間，讓台灣持續生存在現狀之中。

裴洛西此行充滿爭議，不光是遭批出訪台灣導致新台海危機，也因其小兒子小保羅（Paul Pelosi Jr.）低調同行，卻並未被列入訪團名單，美台政府也未曾公布相關訊息，引發美媒質疑，並非黨政人士的小保羅隨母出訪，是否出於商業目的，進行海外秘密交易。

對此，裴洛西9日否認兒子在訪問期間有任何商業往來，她表示，此番家人作為陪護同行，「通常我們會邀請配偶陪同出訪，當然不是所有的人都能一起出席，但我為他與我同在而感到自豪，這對我來說非常好」。
裴洛西訪台
台海危機
台海情勢

相關新聞

歐洲友台議會平台「福爾摩沙俱樂部」與加拿大議員簽署聲明 譴責中共軍演
歐洲友台議會平台「福爾摩沙俱樂部」與加拿大議員簽署聲明 譴責中共軍演
2022/08/10 21:21
兵推2026共軍犯台 台美能成功防衛台灣但代價慘痛
兵推2026共軍犯台 台美能成功防衛台灣但代價慘痛
2022/08/10 12:24
裴洛西稱訪台「值得」 諷習近平軍演如「嚇壞的惡霸」
裴洛西稱訪台「值得」 諷習近平軍演如「嚇壞的惡霸」
2022/08/10 10:16
美國軍方控中共改變現狀 未來數週內美艦將通行台海
美國軍方控中共改變現狀 未來數週內美艦將通行台海
2022/08/09 10:18
【中共軍演】國防部：66共機、14共艦擾台 1無人機入金門禁區
【中共軍演】國防部：66共機、14共艦擾台 1無人機入金門禁區
2022/08/07 21:47

更新時間 : 2022-08-11 14:09 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
中共軍演再加碼 黃海、渤海將實施10天至1個月不等的長期軍演
更新！【退款品項、方式看這】哈根達斯「香草精」驗出致癌物　台灣食藥署下令5口味、45萬杯停售回收　業者：即起開放退款
更新！【退款品項、方式看這】哈根達斯「香草精」驗出致癌物　台灣食藥署下令5口味、45萬杯停售回收　業者：即起開放退款
【影】蕭美琴接受美媒訪問 談中國外交力量下台灣怎麼做、該信賴誰
【影】蕭美琴接受美媒訪問 談中國外交力量下台灣怎麼做、該信賴誰
【更新】台灣大學召開記者會：林智堅抄襲余正煌論文情節嚴重　撤銷碩士學位
【更新】台灣大學召開記者會：林智堅抄襲余正煌論文情節嚴重　撤銷碩士學位
台灣家樂福廣告挨轟霸凌新住民　網紅阿翰自創角色越南媳婦「阮月嬌」惹議後首度回應
台灣家樂福廣告挨轟霸凌新住民　網紅阿翰自創角色越南媳婦「阮月嬌」惹議後首度回應
台灣數位發展部首屆部長唐鳯 8日同台高志明、國內數位科技產業代表交流
台灣數位發展部首屆部長唐鳯 8日同台高志明、國內數位科技產業代表交流
柬埔寨打工內幕太可怕！呂秋遠曝求救訊息 受短期高薪吸引淪血奴、賣器官
柬埔寨打工內幕太可怕！呂秋遠曝求救訊息 受短期高薪吸引淪血奴、賣器官
「2022保險信望愛獎」揭曉　富邦人壽、富邦產險獲24項大獎
「2022保險信望愛獎」揭曉　富邦人壽、富邦產險獲24項大獎
中共軍演之際 國民黨副主席夏立言10日率團訪中
中共軍演之際 國民黨副主席夏立言10日率團訪中