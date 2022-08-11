裴洛西：訪台未背離政策 不能放任北京改變現狀

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）美國眾議院議長裴洛西率團訪台行引爭議，美東時間10日訪團召開返美後首場記者會，重申訪台之行並未背離相關政策，譴責北京以出訪一事為藉口，藉機改變現狀，並強調不能放任北京如此行事。

裴洛西（Nancy Pelosi）8月初率領國會代表團訪問印太區域，包含新加坡、馬來西亞、台灣、韓國及日本，其中台灣行因影響台海局勢備受爭議。裴洛西前一日接受媒體訪問，曾表示訪台行程「值得」，並譏諷中共於其訪台後舉行軍演，更體現習近平像「嚇壞的惡霸」。

今天裴洛西與隨團議員在國會召開記者會，再次為其台灣行辯護。她表示，訪台目的在於強調美台在現狀基礎上享有強健關係，且基於《台灣關係法》、美中三公報及六項保證。訪台並問背離相關政策，且在符合該政策下，美國不會允許中國孤立台灣。

裴洛西強調，中國阻撓台灣參與世衛組織、為國際做出貢獻，但無法阻止國會訪團前往台灣。

自由之家將台灣評為世界是最自由的國家之一，裴洛西表示，要向台灣蓬勃民主、經濟成就及年輕人擁抱民主的熱情致敬。裴洛西指責北京以其出訪作為升高情勢的由頭，企圖建立新常態，「我們不能放任此事發生」。雖不清楚中國計畫為何，但能知道的是北京正試圖往未來目標靠近。

此外，裴洛西也稱讚軍方把中國對訪團的影響降到最低，「把我們照顧的很好」。美國總統拜登在裴洛西府傳出出訪台灣時，曾說軍方認爲現在訪台「不是好主意」。

訪台成員之一的眾議院外委會主席米克斯（Gregory Meeks）指出，他們此行讓北京知道，不論中國國家主席習近平說什麼，美國都會支持友人，習近平無法主導美國議員做什麼，或不做什麼。他強調，想改變現狀的不是華府，而是北京。

眾議院情報委員會成員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）提出，美國支持台海和平及穩定，沒有任何人應透過單方面作為或武力改變現狀。尤其在俄烏戰事爆發後，美國想確保發生在烏克蘭的事，不會發生在東南亞區域，特別是台灣。

納穆希認為，北京挑釁作為只是想轉移國內問題焦點，包括經濟及新冠疫情。但這麼做將提高區域不穩定性，加上台灣經濟與區域緊密交織，進一步挑釁只會傷害中國經濟，而非強化。

眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）則指出，經過這次訪問後，日韓對推進與美國的三邊關係更持開放態度，這對台海議題來說十分重要，能提供台灣空間，讓台灣持續生存在現狀之中。

裴洛西此行充滿爭議，不光是遭批出訪台灣導致新台海危機，也因其小兒子小保羅（Paul Pelosi Jr.）低調同行，卻並未被列入訪團名單，美台政府也未曾公布相關訊息，引發美媒質疑，並非黨政人士的小保羅隨母出訪，是否出於商業目的，進行海外秘密交易。

對此，裴洛西9日否認兒子在訪問期間有任何商業往來，她表示，此番家人作為陪護同行，「通常我們會邀請配偶陪同出訪，當然不是所有的人都能一起出席，但我為他與我同在而感到自豪，這對我來說非常好」。