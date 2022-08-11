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中秋節應景水果將盛產！農糧署攜手全家推出　柚見好秋十大產區文旦預購活動

農委會副主委黃金城：這次合作與全家合作的柚見好秋預購專刊，不僅推出文旦柚鮮果禮盒，更有其加工精品納入銷售，讓消費者可以便捷的在全家店舖索取專刊，並使用FamiPort快速選購。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/11 12:20
照片由農糧署提供

照片由農糧署提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）隨著中秋節將至，為鼓勵消費者響應支持台灣在地農業，農糧署攜手全家便利商店於今(11)日推出「柚見好秋」預購活動，農委會副主委黃金城出席時表示，這次合作的柚見好秋預購專刊，不僅推出文旦柚鮮果禮盒，更將其加工精品納入銷售，即日起至9/20止可至FamiPort機台預購。

農委會副主委黃金城表示，國產文旦柚即將於8月中下旬進入產季，這次該署媒合文旦十大產區農會與全家便利商店合作，讓消費者能夠便捷的選購臺南市麻豆區、花蓮縣瑞穗鄉、新北市八里區、雲林縣斗六市、宜蘭縣冬山鄉、花蓮縣玉里鎮、臺南市下營區、嘉義縣竹崎鄉、苗栗縣西湖鄉及臺東縣東河鄉所產之文旦柚，不僅各產區之文旦柚品質優良，亦廣受消費者喜愛。

黃金城指出，此次合作與全家合作的柚見好秋預購專刊，不僅推出文旦柚鮮果禮盒，更有其加工精品納入銷售，讓消費者可以便捷的在全家店舖索取專刊，並使用FamiPort快速選購。

農糧署補充，文旦柚不只是中秋節最應景的節令水果，其富含膳食纖維、維生素及礦物質，更適合成為國人日常食用的時令水果。為了讓消費者可以更方便品嚐文旦柚，將與福和生鮮農產公司合作推出「鮮切麻豆文旦柚」，免去消費者自行剝皮，不僅可穩定產銷，還可保障農民收益。

全家生鮮現做調理部長林鴻成表示，自去(2021)年首創販售國產鳳梨釋迦杯，今年再次與農糧署合作推出全臺十大文旦產區「柚見好秋」預購活動，嚴選我國十大產區文旦，共推出13款「正當時」的文旦禮盒新鮮直送。同時更對應消費者需求，在店舖首次導入單顆袋裝、免剝皮盒裝鮮切包裝，希冀透過產官攜手共創臺灣農業新商機，預計8月24日陸續上市。

另外，林鴻成還說，凡於8/10至9/20響應「柚見好秋」十大產區文旦推廣預購，即可享有單筆消費滿500元現折100元優惠，使用全盈+PAY還可獲得雙倍會員點數。而在線上商城則販售18款麻豆區農會及瑞穗鄉農會所產的文旦周邊商品，包含蜂蜜柚子茶禮盒、蜂蜜柚子風味爆米花、柚子洗沐禮盒、柚子沾醬油等。

中秋節應景水果將盛產！農糧署攜手全家推出　柚見好秋十大產區文旦預購活動

行政院農業委員會農糧署攜手全家便利商店推出「柚見好秋」預購活動。（照片由全家提供）
文旦柚
台南麻豆
花蓮瑞穗
新北市八里
雲林斗六
宜蘭冬山
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全家
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中秋節

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