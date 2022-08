Tiffany & Co.進軍元宇宙首個NFT項目　限量CryptoPunk墜鍊售價破百萬一年後交貨被搶光

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) Tiffany & Co. 近日推出限量CryptoPunk墜鍊,一推出隨即售罄,每個售價約為新台幣150萬,預計2023年出貨。

CryptoPunk是NFT市場上知名的成功案例,透過演算法形成一萬個24X24像素的頭像,最初於以太鏈上免費供玩家收藏,路易·威登旗下的美國珠寶公司蒂芙尼(Tiffany & Co.)近日推出250個限量CryptoPunk的項鍊「NFTiffs」,一問世馬上被消費者搶購一空。

Tiffany & Co.推出首個NFT項目, 僅可被 CryptoPunks 的持有者鑄造,限量 250 個,可在其Punk基礎上訂製寶石吊墜,每個 NFTiff 售價為 30 ETH(約為新台幣150萬);此項目由區塊鏈基礎設施公司 Chain 及 Tiffany & Co. 合作推出,CryptoPunks 無直接參與。

NFTiffs官網說明,Tiffany & Co. 將 10,000 個 CryptoPunk 中出現的 87 種屬性及 159 種顏色轉換為最相似的寶石或琺瑯顏色,設計師將依 NFTiffs 買家所持有的 CryptoPunks 去客製化吊墜款式,並確保採用 18k 玫瑰金或黃金,且每件作品將使用至少 30 顆寶石或鑽石,確保高品質還原 CryptoPunk 的樣貌。

綴飾尺寸因 NFT 而異,長度預計為 3 公分左右,寬度則為 2至3 公分,而每個吊墜的背面皆刻有 CryptoPunk 的號碼及 Tiffany & Co. 商標,預計於 2023 年出貨。

CNN報導,另一個早期著名的 NFT 項目 Bored Ape Yacht Club 的母公司 Yuga Labs,於3月獲得 CryptoPunks 的所有智慧財產權,並宣布計劃授予所有 CryptoPunk 持有者商業權利,這表示藏家可以透過持有的Punk NFT打造新的商品。

We're taking NFTs to the next level. Exclusive to CryptoPunks holders, NFTiff transforms your NFT into a bespoke pendant handcrafted by Tiffany & Co. artisans. You'll also receive an additional NFT version of the pendant.