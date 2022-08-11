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Tiffany & Co.進軍元宇宙首個NFT項目　限量CryptoPunk墜鍊售價破百萬一年後交貨被搶光

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/11 12:17
Tiffany & Co.推出限量知名NFT項目墜鍊。(圖/Tiffany & Co. Twitter)

Tiffany & Co.推出限量知名NFT項目墜鍊。(圖/Tiffany & Co. Twitter)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) Tiffany & Co. 近日推出限量CryptoPunk墜鍊，一推出隨即售罄，每個售價約為新台幣150萬，預計2023年出貨。

CryptoPunk是NFT市場上知名的成功案例，透過演算法形成一萬個24X24像素的頭像，最初於以太鏈上免費供玩家收藏，路易·威登旗下的美國珠寶公司蒂芙尼（Tiffany & Co.）近日推出250個限量CryptoPunk的項鍊「NFTiffs」，一問世馬上被消費者搶購一空。

Tiffany & Co.推出首個NFT項目， 僅可被 CryptoPunks 的持有者鑄造，限量 250 個，可在其Punk基礎上訂製寶石吊墜，每個 NFTiff 售價為 30 ETH（約為新台幣150萬）；此項目由區塊鏈基礎設施公司 Chain 及 Tiffany & Co. 合作推出，CryptoPunks 無直接參與。

NFTiffs官網說明，Tiffany & Co. 將 10,000 個 CryptoPunk 中出現的 87 種屬性及 159 種顏色轉換為最相似的寶石或琺瑯顏色，設計師將依 NFTiffs 買家所持有的 CryptoPunks 去客製化吊墜款式，並確保採用 18k 玫瑰金或黃金，且每件作品將使用至少 30 顆寶石或鑽石，確保高品質還原 CryptoPunk 的樣貌。

綴飾尺寸因 NFT 而異，長度預計為 3 公分左右，寬度則為 2至3 公分，而每個吊墜的背面皆刻有 CryptoPunk 的號碼及 Tiffany & Co. 商標，預計於 2023 年出貨。

CNN報導，另一個早期著名的 NFT 項目 Bored Ape Yacht Club 的母公司 Yuga Labs，於3月獲得 CryptoPunks 的所有智慧財產權，並宣布計劃授予所有 CryptoPunk 持有者商業權利，這表示藏家可以透過持有的Punk NFT打造新的商品。
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更新時間 : 2022-08-11 12:38 GMT+08:00

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