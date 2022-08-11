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林智堅論文抄襲爭議　民意一面倒！台灣民意基金會：62%桃園民眾認為應退選

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/11 12:10
圖／台灣民意基金會提供

圖／台灣民意基金會提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲爭議延燒，台灣大學於9日宣布學術倫理審定會決議，認林智堅抄襲並撤銷碩士學位，台灣民意基金會於今（11）日公布最新民調結果，從6都16縣市角度看，每一個區域都呈現多數人認為林智堅應退選。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，當台大確定林智堅碩士論文抄襲時，台灣民意一面倒認為林智堅應退選。

財團法人台灣民意基金會表示，本次調查訪問期間是2022年8月8、9二天，問卷對象為隨機抽樣全國20歲以上的成年人，並以「民進黨桃園市長候選人林智堅陷入碩士論文抄襲風波，如果台大確認他論文抄襲，您覺得他應不應退選？」為題。

結果發現，48%認為應退選，28.3%認為不應該，16.1%沒意見，7.6%沒意見、拒答。換句話說，最新全國性民意顯示，如果台大確認林智堅論文抄襲，20歲以上台灣人中，四成八認為他應退選桃園市長，二成八認為不應該，還有二成四沒意見或不知道。

游盈隆進一步分析並說明，從年齡層來看，每一個年齡層都呈現多數人認為林智堅應該退選，如果台大確認他論文抄襲；其中尤其以20-24歲社會新鮮人最凸顯，七成二認為應該退選，二成四認為不應該；40-59歲青壯年族群也有過半數人有同感。

從教育背景看，高中、高職以上選民，包含專科、大學及以上教育程度者，都呈現過半數認為林智堅應退選，如果台大確認他論文抄襲；初中、國中及以下教育程度者，則呈現多數不認為他應該退選。具體地說，在大學及以上教育程度者中，五成八認為林智堅應退選，二成七不認為。

從政黨支持角度看，民進黨支持者中，二成八認為應退選，五成六不認為；國民黨支持者中，八成一認為應退選，8.9%不認為；民眾黨支持者中，六成七認為應退選，二成五不認為；時代力量支持者中，六成三認為應退選，二成三不認為；台灣基進支持者中，三成三認為應該，四成五不認為；中性選民中，四成四認為應退選，一成四不認為。

從6都16縣市角度看，每一個區域都呈現多數人認為林智堅應退選，如果台大確認他論文抄襲，包括民進黨大本營台南市和高雄市；其中最值得注意的是桃園市，六成二認為應退選，二成不認為，這代表一個政治風暴已經成形。

游盈隆說，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，當台大確定林智堅碩士論文抄襲時，台灣民意一面倒認為林智堅應退選。
林智堅
台灣民意基金會
游盈隆

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更新時間 : 2022-08-11 12:38 GMT+08:00

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