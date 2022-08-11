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回應中共發表對台白皮書 蕭美琴：不會被迫犧牲得之不易的民主

By 李朝儀, 台灣英文新聞
2022/08/11 11:20
駐美代表蕭美琴。（圖／中央社）

駐美代表蕭美琴。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）中共對台文攻武嚇，軍演之際更發布對台白皮書，對此駐美代表蕭美琴美東時間10日接受美媒專訪時表示，北京意圖迫使台灣接受「一國兩制」絕非台灣人所欲，台灣無意與中國軍備競賽，但會致力強化防禦嚇阻中國，也希望國際友人與台灣站在一起。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2、3日訪台後，共軍於台灣周邊海、空域連續5天舉行軍演，導致台海情勢攀升，危及區域安全。蕭美琴接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時表示，台灣數十年來持續面臨中國威脅，已是家常便飯。近日中共變本加厲，軍演強度堪慮，但「我們不會因此影響我們的生活方式和呼吸自由空氣的渴望」。

事實上在軍演之際，中國國台辦及國務院新聞辦公室也發表「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，闡述中共18大以來，北京對台的基本方針與相關政策。這也是中國國家主席習近平上任後首度發布對台白皮書。其中主要包含五項內容，即台灣是中國的一部分不容置疑也不容改變；中國共產黨堅定不移推進祖國完全統一；祖國完全統一進程不可阻擋；在新時代新征程上推進祖國統一；實現祖國和平統一的光明前景。

對此，蕭美琴表示，北京當前意圖透過恫嚇與威脅以迫使台灣接受中國所提的「一國兩制」。但香港作為前車之鑑，基本權利悲劇般倒退，言論、結社與新聞自由遭到剝奪，「這並非台灣人民想要的」，台灣不會被恫嚇或被迫犧牲努力爭取且得來不易的民主。

蕭美琴強調，台灣致力於強化防禦，但無意與中國進行軍備競賽，最終目標是嚇阻，因此努力透過不對稱防禦戰略以強化自身能力，阻止中國以武力達成政治目的。與此同時，台灣也強化公眾對這類威嚇的免疫力，不僅包括軍事威脅，還包括經濟脅迫、網路攻擊、社會中的政治影響力運動。中國有許多工具，台灣必須多元化因應。

她指出，國際友人對台灣的支持至關重要。在此關鍵時刻，需要朋友與台灣站在一起，需要朋友與台灣一同發聲。她強調，使用武力不僅破壞台海和平，也破壞世界，世界不會容忍使用武力解決政治爭端。

在被問及對「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）的看法時，蕭美琴對美國國會數十年來的跨黨派支持表示感謝。她指出，中國的好戰行為與挑釁行動，讓外界對此更加關注，並與台灣合作共同因應這些威脅。她期望透過這樣的立法舉措，為台灣提供有效工具，共同打擊侵略行為，維護符合所有人利益的和平。

「台灣政策法案」長達107頁，集結近年幾乎所有涉台法案重點，包含駐美代表處更名、美國在台協會（AIT）升級等議題。若獲通過，將能一次在外交、軍事、經濟、文化教育等全方位領域提升美台關係。 美國參議院外委會原訂於美東時間3日審理「台灣政策法案」，但以主席須參與院會事宜為由延期。由於時值裴洛西結束訪台，台海局勢緊繃，延期時機敏感引發外界揣測。
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更新時間 : 2022-08-11 12:38 GMT+08:00

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