研究稱補充維生素D無法預防骨折？！骨鬆學會急澄清：別錯誤解讀研究結果

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）維生素Ｄ長期以來被認為可預防鈣質流失及因跌倒而骨折風險，但根據醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》最新研究指出，補充維生素D無法預防骨折，引起熱議。對此，骨鬆學會澄清，研究係認為一般民眾不建議補充維生素D，但骨質疏鬆症患者仍應補充足量鈣質與維生素D以預防骨折。
醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）於7月28日發表一篇最新研究，在歷時5年的研究與追蹤中，研究團隊測試補充維生素D是否會比補充安慰劑的對照組，更加降低健康成年人發生骨折的風險。結果發現，針對身體健康、無骨鬆問題的老年人來說，補充維生素D並未顯著降低骨折風險
對此，中華民國骨質疏鬆症學會澄清，有些人錯誤解讀研究結果，誤以為骨鬆患者也不需要補充鈣質與維生素D。該研究係認為一般民眾不建議補充維生素D，但並非是骨質疏鬆症患者。
骨鬆學會強調，骨質疏鬆症患者仍應補充足量鈣質與維生素D以預防骨折，並做出以下４點聲明：
- 針對停經後婦女骨質疏鬆症患者，每日建議的鈣質攝取量為至少1200毫克。50歲以上男性之骨質疏鬆症患者，每日建議的鈣質攝取量為至少1000毫克。所有骨質疏鬆症患者的每日維生素D攝取量為至少800國際單位（包含飲食及補充劑）。
- 同時補充足量鈣質與維生素D，可以有效降低骨折風險。但單獨補充鈣質或單獨補充維生素D，則無足夠證據顯示可以有效降低骨折風險。
- 攝取過量的鈣質(超過1500毫克)並不會產生更多益處，且可能有潛在結石或心血管疾病風險。
- 補充鈣質與維生素D無法取代藥物治療。骨質疏鬆症患者、已發生脆弱性骨折患者，應同時接受抗骨鬆藥物治療及補充足量鈣質、維生素D。