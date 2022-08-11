研究稱補充維生素D無法預防骨折？！骨鬆學會急澄清：別錯誤解讀研究結果

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）維生素Ｄ長期以來被認為可預防鈣質流失及因跌倒而骨折風險，但根據醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》最新研究指出，補充維生素D無法預防骨折，引起熱議。對此，骨鬆學會澄清，研究係認為一般民眾不建議補充維生素D，但骨質疏鬆症患者仍應補充足量鈣質與維生素D以預防骨折。

醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）於7月28日發表一篇最新研究，在歷時5年的研究與追蹤中，研究團隊測試補充維生素D是否會比補充安慰劑的對照組，更加降低健康成年人發生骨折的風險。結果發現，針對身體健康、無骨鬆問題的老年人來說，補充維生素D並未顯著降低骨折風險

對此，中華民國骨質疏鬆症學會澄清，有些人錯誤解讀研究結果，誤以為骨鬆患者也不需要補充鈣質與維生素D。該研究係認為一般民眾不建議補充維生素D，但並非是骨質疏鬆症患者。

骨鬆學會強調，骨質疏鬆症患者仍應補充足量鈣質與維生素D以預防骨折，並做出以下４點聲明：